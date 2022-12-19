根據父母的收入差距，大學升學率也存在差距……低收入層41%vs高收入層68%. December. 19, 2022 07:39. by 朴星民 min@donga.com. 相關研究結果表明，父母收入越多，子女上大學的比率就越高。有人指出，父母的經濟能力對教育機會的影響越來越強，韓國社會教育的“階層間梯子”作用正在減弱。 據韓國職業能力研究院18日發表的《父母收入水平對子女學歷水平的影響》報告書顯示，去年父母收入水平最低的第壹等級（下遊25%）家庭的22周歲子女中，有41%就讀於4年制以上的普通大學。該比率在收入最高的第4等級（前25%）上升到了68%。 分析結果顯示，子女的大學升學率與父母的經濟能力成正比。子女考入普通大學的比率是△第1等級41% △第2等級48% △第3等級59% △第4等級68%，收入越多，子女考入普通大學的比率就越高。相反，上不了大學的比率是△第1等級35% △第2等級29% △第3等級21% △第4等級15%，收入越高，子女上不了大學的比率就越低。此次調查是對2016年高中2年級7590名學生的升學結果進行追蹤調查的結果。 根據是否進入大學，父母對經濟援助的期待也不同。對於“認為父母應在經濟上對子女負責到什麽時候”的提問，53%的大學未升學者回答“直到高中畢業”。回答“到大學畢業為止”的僅占20%。相反，考入普通大學的學生中，有50%的人回答說，在大學畢業之前父母應該給予經濟支援。報告書解釋說，“子女對父母在經濟支援方面的期待可能會對上大學產生影響。” 根據父母的收入差距，大學升學率差異在現有研究中也出現了。據2016年首爾大學社會福利系具仁會研究團隊發表的論文顯示，高中成績排名靠前的學生中，高收入層的普通大學升學率為90.8%，而低收入層學生為75.6%，兩者之間相差15.2個百分點。 制作此次報告書的韓國職業能力研究院副研究委員崔秀賢（音）擔憂道：“雖然大學升學門檻降低了，但是根據家庭經濟能力，在接受高等教育機會方面仍然存在差異”，“這可能會導致整個社會的階層化。”

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