文化遺產廳向守護忠武公位土的民眾後代贈送感謝牌. December. 17, 2022 07:13. by 李素研記者 always99@donga.com. “連家人都不知道爺爺參與了這麽有意義的事情。感謝（東亞日報）為我們找到了家業的根。” 在忠清北道槐山郡經營第三代“大成寺釀酒廠”的柳基玉（64歲）10月首次得知爺爺在1931年6月向《東亞日報》主導的“忠武公遺址保存民族捐款”捐贈了5韓元。文化遺產廳顯忠祠管理所今年迎來顯忠祠重建90周年，從6月開始著手尋找當時為守護忠武公位土（用於墓祭費用的土地）捐款的先烈的後代，並發現了這壹事實。 顯忠祠管理所16日下午在忠南牙山市顯忠祠舉行了“民族捐款捐贈者後代邀請活動”，並向包括柳某在內的至今為止找到的捐款捐贈者後代（個人31名，團體21件）贈送了感謝牌。柳某說：“我會把爺爺在民族困難時痛快地捐贈的精神延續到家風上”，“計劃在爺爺開的釀酒廠裏珍貴地陳列感謝牌。” 位於大邱達西區的大邱上元高中也獲得了感謝牌。該校的前身大邱商業高中於1931年由學生們壹分兩分地籌集了16.3韓元，寄給了東亞日報。劉振權校長表示：“明年將迎來建校100周年，學生們將努力學習在國家困難時帶頭的前輩們的精神。” 忠武公遺址保存募捐運動是1931年5月13日《東亞日報》撰寫題為《被拍賣2000韓元的李忠武公墓地位土》的獨家報道後觸發的。《東亞日報》報道說：“民族恩人李忠武公的位土面臨被拍賣的命運。”曾是評論委員的獨立運動家為堂鄭寅普（1893~1950年）在第二天的社論中呼籲“保存忠武公墓地和位土是我們民族所有人的責任”。 東亞日報的報道喚醒了民族的精神。截止到1932年6月，東亞日報主導的“李忠武公遺跡保存委員會”共聚集了約2萬人，400多個團體寄來的1萬零6021.3韓元（相當於現在的10億韓元）。最終保存委員會重新找回了忠武公的位土，並用剩下的錢於1932年在忠武公故居旁邊重建了顯忠祠。今年8月，文化遺產廳將當時的捐款信和支出狀等4254件史料指定為國家登錄文化遺產。

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