日本在安保政策文件中明示“攻擊敵方基地”的能力. December. 17, 2022 07:13. by 東京=常駐記者李尚勛 sanghun@donga.com. 日本政府正式決定在外交、防衛政策文件中寫明“攻擊敵方基地的能力”。即，如果認為對日本的攻擊意向明確，將事先攻擊對方的導彈基地、司令部等。日本有分析認為，這壹決定是時隔77年的大轉變，它改變了1945年第二次世界大戰戰敗後壹直維持的專守防衛（只有在受到攻擊時至少行使自衛力）原則。 日本首相岸田文雄16日下午召開內閣會議，決定修改明確規定“攻擊敵方基地能力”的《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》《防衛費整頓計劃》等安保三大文件。關於應對周邊國家的威脅，日本在修訂文件中寫入了“日本擁有必要時以最低限度的自衛措施反擊對方領域的能力，在行使能力上與美國合作”的內容。作為相關措施，日本決定在5年後把目前占國內生產總值1%的防衛費增加到2%以上，大量引進尖端攻擊武器。 日本政府認為，此次修改是針對俄羅斯入侵烏克蘭、朝鮮核導威脅、中國向臺灣海峽施壓等安全局勢惡化而采取的自衛措施。但有人指出，日本和平憲法將進壹步失效，其中包括煽動東亞軍備增強、禁止擁有軍隊和放棄交戰權等內容。

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