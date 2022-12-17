朝鮮完成固體燃料發動機開發……“隨時可偷襲美國本土”. December. 17, 2022 07:14. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 朝鮮宣布成功試驗了可安裝在新型洲際導彈上的大功率固體燃料火箭發動機。繼上個月成功試射可打擊美國本土全境的“怪物洲際導彈”“火星-17”型導彈後，朝鮮此次又配備了固體燃料發動機，實際上已經達到了導彈威脅的“馬其諾防線”。特別是，有人擔心，如果按照朝鮮的主張，此次發動機將遠遠超過美國“三大核力量”之壹的“民兵3”洲際導彈發動機的推力，對韓國和美國構成巨大威脅。 據朝鮮中央通訊社16日報道，朝鮮前壹天上午在平安北道東倉裏西海衛星發射場成功進行了140噸位推力的“大功率固體燃料發動機”的首次地面噴射試驗。朝鮮國務委員會金正恩親自到現場參觀。朝中社評價說：“對於開發另壹種新型戰略武器體系，我們擁有了堅定的科學技術擔保。” 憑借固體燃料，可以立即搭載導彈後發射，在註入燃料的過程中暴露在美國偵察衛星上的危險很小。現有的液體燃料僅註入燃料至少需要30分鐘至數小時。如果使用固體燃料，可以將洲際導彈提前安裝在移動式發射車輛上，在突襲打擊方面也更加有利。 如果朝鮮固體燃料發動機的推力達到140噸位，將超過“民兵3”的固體燃料發動機推力（80噸位）。“民兵3”是30分鐘以內可以到達平壤等地球上任何壹個地方的核戰鬥力，在2020年朝鮮在閱兵式上公開“火星-17”型後，美國曾在3周後全面試射了“民兵3”。朝鮮此次的固體燃料發動機與兩個液體燃料發動機相結合，可接近獲得160噸位左右推力的“火星-17”型發動機的水平。韓國政府高層相關人士表示：“要想驗證朝鮮的主張，還需要更多時間，如果其主張正確，甚至獲得了可以到達美國本土的洲際導彈的‘心臟’，韓美也需要其他層面的應對。” 有觀察人士說，朝鮮繼試射搭載該發動機的“火星-17”型後，有可能進行第七次核試驗。當天參觀現場的金正恩表示：“期待在最短的時間內出現另壹種新型戰略武器。”

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