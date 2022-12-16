依舊“大步伐”美國明年利率將上調至5%左右……韓國高利率也將持續高過3.5%. December. 16, 2022 07:37. by 朴民優 minwoo@donga.com. 美國中央銀行聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）稍微推遲了史無前例的基準利率上調速度。但是，只是暫時松開了“緊縮油門踏板”，並沒有踩急剎車。雖然速度有所減緩，但明確了明年也將繼續上調利率的方針。最重要的是，隨著美聯儲明年最終利率預測值上調到5%左右，今後韓國的基準利率也將超過之前的預測值3.5%。 美聯儲14日（當地時間）在今年最後壹次聯邦公開市場委員會（FOMC）上決定展開大步伐（基準利率上調0.5個百分點），將基準利率上調至4.25~4.50%。至此，美國的基準利率自2007年10月（4.75%）以後，時隔15年再次上升到了最高水平。與從今年6月開始連續4次上調巨大步伐（基準利率上調0.75%）時相比，上調利率的步伐被推遲了壹個階段。 雖然緊縮速度有所減緩，但美聯儲主席傑羅姆•鮑威爾在當天舉行的記者招待會上如實表現出了鷹派（偏愛貨幣緊縮）的本色。鮑威爾主席表示：“還有很長的路要走”，“雖然物價上漲率呈現放緩趨勢是值得歡迎的指標，但是為了相信通貨膨脹持續呈下降趨勢，需要更多的證據。”他接著說：“美聯儲在確信物價上漲率正在下降到2%之前不會下調利率”，給市場的早期“政策轉換”期待潑了壹盆冷水。 鮑威爾主席的發言原封不動地包含在當天美聯儲公開的顯示今後利率前景的“點式圖表”中。FOMC19名委員預測的明年最終利率中間值為5.1%，比9月份的預測值（4.6%）上升了0.5個百分點。也就是說，美聯儲明年很有可能再次上調0.75%的利率。 由於美聯儲的大步伐，韓美基準利率差距拉大到了約22年來的最大值1.25個百分點。當初市場普遍認為，韓國銀行將在明年1月的會議上將基準利率上調0.25個百分點至3.50%，然後中斷追加上調。但是，如果美聯儲將利率上調到5%左右，韓美利率差距將擴大到歷史最高的1.50%。如果外匯市場的變動性因內外利率差距再次增大，韓國銀行只能進壹步提高利率。 在美聯儲的政策轉換來臨之前，韓國銀行不會降低目前3.25%的基準利率，而是會維持相當壹段時間的3%的高利率。曾擔任韓國銀行金融通貨委員的延世大學國際研究生院教授鹹俊浩（音）表示：“韓國對緊縮帶來的金融不安和經濟蕭條的憂慮相對更大”，“但是，如果韓元兌美元的匯率穩定在1300韓元的水平上，韓國銀行似乎不會脫離上個月預測的利率路徑。”

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