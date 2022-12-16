美國推進禁止虛擬貨幣“洗錢”法案……朝鮮通過黑客攻擊的資金來源將受到巨大打擊. December. 16, 2022 07:36. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國國會正在推進禁止虛擬貨幣“洗錢”的法案。有分析稱，如果法案通過，朝鮮通過黑客入侵虛擬貨幣籌集核、導彈開發資金將受到相當大的打擊。 民主黨參議員伊麗莎白·沃倫和共和黨參議員羅傑·馬歇爾當地時間14日表示將提出《數字資產洗錢防止法》。沃倫表示：“‘不良政權’‘俄羅斯新興財閥’和‘毒品王’們正在利用虛擬貨幣進行洗錢和逃避制裁。為了防止洗錢的漏洞，將制定常識性規則。”這壹表態明確顯示，法案針對的是朝鮮、俄羅斯、伊朗等。 該法案的內容是，財政部把虛擬貨幣經營者和開采者等指定為金融事業者，並義務性地對他們進行顧客確認。另外，法案禁止金融公司利用虛擬貨幣攪拌機企業隱瞞資金來源，並義務性地申報通過海外賬戶交易1萬美元以上虛擬貨幣的美國人。 馬歇爾表示：“9·11恐怖襲擊之後，美國進行了切斷‘幹壞事者’的有意義的改革。如果在虛擬貨幣交易所適用類似的政策，可以防止數字資產被惡意利用為非法行為的資金籌措。” 如果法案在美國國會獲得通過，預計將對朝鮮通過奪取虛擬貨幣籌集資金造成巨大打擊。據推測，朝鮮僅今年就通過“拉紮魯斯”等黑客團夥竊取了10億美元（約1.3250萬億韓元）。據悉，特別是通過攪拌機企業竊取的虛擬貨幣，經過多次洗滌、去除痕跡後兌換成現金，用作核武器、導彈開發資金。 如果通過法案阻止被洗錢的資金流入金融機構，就可以阻止朝鮮把竊取的虛擬貨幣兌換成現金。虛擬貨幣運營商只要確認顧客身份，就可以掌握朝鮮的虛擬貨幣現金化過程，直接制裁其資金來源。 但是能否通過還是未知數。參議院銀行委員會共和黨幹事帕特·圖米對路透社指出：“我不認為現有防止洗錢的規定適合虛擬貨幣。” 韓國常駐聯合國代表黃浚國當天在紐約聯合國總部舉行的安理會改革相關公開討論中表示：“特定成員國以破壞其他國家設施、竊取情報、籌集開發核武器資金為目的展開網絡攻擊。”

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