“路易威登”總裁阿爾諾力壓馬斯克，成為世界首富. December. 15, 2022 07:57. by 金民 kimmin@donga.com. 彭博社13日（當地時間）報道稱，法國奢侈品巨頭酩悅•軒尼詩-路易威登（LVMH）總裁貝爾納•阿爾諾（73歲•照片）力壓美國電動汽車企業特斯拉的首席執行官埃隆•馬斯克（51歲），成為世界首富。彭博社報道說，這是自2012年開發億萬富翁指數以來，歐洲人首次登上世界第壹富豪寶座。LVMH包括路易威登、克裏斯蒂安•迪奧、蒂芙尼等在內，在香檳、葡萄酒、酒店、香水、化妝品業界擁有75個奢侈品牌。 據彭博社億萬富翁指數顯示，阿爾諾的凈資產為1708億美元（約222萬億韓元）。馬斯克CEO的資產是1640億美元（約213萬億韓元）。據分析，馬斯克CEO讓出第壹位是因為受到特斯拉股價暴跌的影響。特斯拉的股價僅今年就下跌了54%。 阿爾諾1949年出生於法國北部城市魯貝。他從名牌大學綜合工科大學畢業後，在美國等地從事房地產開發業務。1984年，他收購了克裏斯蒂安•迪奧的母公司博薩克集團，進入了名牌行業。此後，他把LVMH納入掌中，並展開了攻擊性的擴張戰略。與在社交媒體和公開場合毫無顧忌地發言的馬斯克CEO不同，他很少露面，也沒有社交媒體活動。LVMH今年取消了CEO職務的年齡限制。彭博社預測，考慮到這壹點，阿爾諾的CEO職務至少會維持到80歲。他的5名子女也都在LVMH工作。 此前，以彭博社億萬富翁指數登上世界首富寶座的有墨西哥美洲電信公司總裁卡洛斯•斯利姆、美國微軟創始人比爾•蓋茨、美國亞馬遜創始人傑夫•貝佐斯等。

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