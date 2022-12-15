當年與偶像合影的12歲少年在10年後的世界杯上與梅西合作制造3球. December. 15, 2022 07:56. by 金培中 wanted@donga.com. “卡塔爾世界杯即將成為壹屆‘梅西的世界杯’。” 14日在卡塔爾盧塞爾體育場舉行的卡塔爾世界杯阿根廷隊和克羅地亞隊的半決賽結束後，英國媒體BBC做出了上述報道。“足球之神”裏奧內爾•梅西（35歲•阿根廷）只要再贏下壹場比賽，就將捧起自己的首座世界杯冠軍獎杯。 阿根廷隊當天以3比0戰勝克羅地亞隊，繼2014年巴西世界杯後時隔8年再次登上決賽舞臺。決賽將於19日淩晨0時（韓國時間）舉行。在世界杯上共獲得2次冠軍的阿根廷隊，自1986年墨西哥大賽以後，36年來壹直未能再拿到過冠軍獎杯。參加了5次世界杯的梅西至今還沒有獲得過世界杯冠軍。對於宣布此次大賽是自己最後壹次參加世界杯的梅西來說，此次卡塔爾世界杯是他獲得冠軍的最後機會。 當天首發出場的梅西在上半場第34分鐘憑借點球率先攻入壹球。梅西利用假動作騙過守門員後向皮球踢向球門右上角。克羅地亞隊的守門員利瓦科維奇撲向另壹邊，只能眼睜睜地看著皮球飛入自家網窩。憑借此粒點球，梅西在本屆世界杯上已經攻入五球，與基利安•姆巴佩（24歲•法國）並列射手榜首位。這也是梅西在世界杯上取得的第11粒進球，由此他超越了加布裏埃爾•巴蒂斯圖塔（53歲•10球），成為阿根廷世界杯進球最多的球員。只要再進壹球，就能與世界杯總進球數排名第5位的“足球皇帝”貝利（82歲•巴西）並駕齊驅。目前世界杯總進球榜排名第壹的是德國隊的米洛斯拉夫•克洛澤（44歲•退役）。 憑借出色的腳下功夫多次沖破克羅地亞隊防守的梅西，在球隊2比0領先的下半場第24分鐘創造了本屆大賽中最驚人的場面之壹。在球場中線附近接到球的梅西在克羅地亞後衛約斯科•格瓦迪奧爾（20歲）的牽制下湧向球門前。格瓦迪奧爾在本次大賽中展現了出色的防守能力，是受到歐洲頂級俱樂部關註的球員。梅西似乎要教壹手格瓦迪奧爾，在底線附近巧妙地晃過對方，將球傳給了球門前伺機而動的胡裏奧•阿爾瓦雷斯（22歲），幫助對方攻入了制勝壹球。在4年前的2018年俄羅斯世界杯小組賽上，阿根廷隊曾以0比3輸給克羅地亞隊，本場比賽阿根廷隊回敬了對方壹個3比0。 取得大賽第3次助攻的梅西與安托萬•格裏茲曼（31歲•法國）位列助攻榜並列第壹。如果再增加1次助攻，梅西就將追平阿根廷足球英雄叠戈•馬拉多納（1960~2020年）保持的世界杯最多助攻記錄—8次。當天的比賽是梅西參加的第25場世界杯比賽，如果決賽出場，屆時他將超越德國的洛塔爾•馬特烏斯（61歲），刷新世界杯最多出場紀錄。在此次大賽中第四次被選為“當場最佳球員”的梅西表示，“沒有想到會輸給沙特阿拉伯隊，所以世界杯首場比賽對我們來說是打擊。但是我們已經證明了阿根廷隊是多麽的強大。在與沙特隊的比賽之後，雖然每場比賽都像決賽壹樣，但都取得了勝利。希望下場比賽也能贏。” 克羅地亞隊主教練茲拉特科•達利奇（56歲）在賽後表示，“梅西是這個世界上最優秀的球員。在今天的比賽中，梅西是我們期待已久的梅西。”英國BBC（8.46）、Whoscored.com（8.6分）等媒體也給梅西打出了兩隊中最高的評分。

한국어