下調法人稅，應從“國家利益”而不是“理念”的觀點來看. December. 14, 2022 07:55. . 朝野政府決定超出定期國會會期，在15日處理明年的預算案，但由於對下調法人稅的意見分歧，未能找到突破口。情況反而變得更加糟糕。這似乎超越了預算附屬法案的層面，演變為新舊權力的哲學、理念乃至氣勢之爭。 政府和執政黨表示：“政府發生了更叠。過去的執政者要求現在用同樣的價值和理念運營政府。”共同民主黨則抨擊稱：“這是絕對不能讓步的超富人減稅。放棄吧。”尹錫悅總統親自表示：“這不僅僅是大企業減稅。為了經濟活力，壹定要處理。”共同民主黨針鋒相對地表示：“還不如總統直接與國會進行協商和談判。” 政府和執政黨主張將法人稅最高稅率從25%下調至22%。其邏輯是，降低在經濟合作與發展組織38個成員國中排名第七的法人稅，吸引半導體等尖端產業的投資。實際上，競爭對象臺灣的法人稅最高稅率為20%。如果加上地方稅，稅率差距高達7.5個百分點。由於稅負差異較大，只能對投資造成制約。共同民主黨主張，如果稅金負擔減少，通過分紅等只讓總裁壹家獲利，是“超富人減稅”。但是，如果投資擴大，工作崗位增加，小額股東分紅也增加，可能會導致整個經濟的良性循環。 政府、執政黨和在野黨圍繞下調法人稅的爭論，不是“經濟邏輯”，而是“政治邏輯”，這是不可取的。由於美中競爭，世界投資者正在離開中國尋找新的投資。為了抵消激增的貿易收支赤字等危機因素，迫切需要吸引投資。在這種情況下，雖然提出了下調法人稅，但將其視為為超富人減稅的政治框架，這只不過是“井底之蛙”的認識而已。 應該把國家利益放在首位，用經濟理論尋找下調法人稅問題的答案。經濟六團體表示，“戰爭時期不能使用閑暇時使用的刀”，連日來發表呼籲下調法人稅聲明，這壹現實是應該正視的現狀。中小企業中央會、韓國中堅企業聯合會等也參與了該聲明。明年韓國經濟增長率將下降到1%左右，到後年為止也擔心會出現低增長。現在不是考慮黨的認同感和理念問題的時候。希望政府和執政黨也不要只與在野黨對峙，盡快制定在預算案時限之前達成大局性協議的腹案。

한국어