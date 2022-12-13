未來市場研究會建議勞動改革……沒有立法前景，只會是“令人痛苦的希望”. December. 13, 2022 07:41. . 受政府委托正在制定勞動改革方案的未來勞動市場研究會提出了轉變工資體制為職務工資制、靈活處理僵硬的每周52小時制為主要內容的勸告案。根據這壹方案，為了應對低生育、高齡化社會、第四次產業革命時代，應該大幅修改符合工廠時代的勞動相關制度。 未來市場研究會向政府建議，為應對因經濟活動人口不足導致增長率下降的超高齡社會，通過調整工資體系，創造延長退休年齡的突破口；為此，應將根據工齡提高工資的定崗年薪制轉換為根據勞動者的作用、成果、熟練度進行不同補償的職務業績工資制。方案還建議，每周52小時制的加班時間計算周期也要從現在的壹周，根據行業、企業特性靈活調整為以月、季度、半年、年為單位的多元化。 在韓國之前成為超高齡社會的日本引進了向超過65歲的退休者提供企業工作到70歲的機會的法律。另外，為了不讓企業忌諱雇用高齡人員，通過職務業績工資制，可以根據業務調整工資。與此相比，在韓國，100人以上的企業中的56%、有工會的企業中的68%，是定崗年薪制，因此企業想減少工資高的高工齡勞動者。與以月、年為單位限制延長工作的發達國家不同，以周為單位管理的每周52小時制也是制約企業的人力運用、降低國家競爭力的因素。 從這壹點來看，未來市場研究會的勸告方案具有說服力。青年壹代希望不是根據年齡、工齡，而是根據業績進行公正的補償。為了趕上女性經濟活動擴大、必要時按要求工作的“零工（Gig）工作量”增加等勞動市場的變化，改革也是不可避免的。對於勸告方案沒有充分涉及的如何改善根深蒂固的勞動市場雙重結構，政府也要加快步伐。 問題是，為了改革，需要修改勞動標準法等多數勞動關系法。如果不能說服勞動界和在野黨，只會助長矛盾，改革很有可能只是空話。相比制定改革方案，更重要的是讓國民接受改革的必要性。不能再重蹈過去口頭上表現出強烈意誌，最後以“希望拷問（以虛無縹緲的希望，令相信者受到折磨）”結束的改革失敗覆轍。

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