New Jeans出道曲《Cookie》被美國NYT評選為“年度最佳歌曲”之壹. December. 12, 2022 07:31. by 金哉希 jetti@donga.com. 今年7月出道,被選為K-POP“第四代女子組合”代表之壹的“New Jeans”的出道曲《Cookie》被美國《紐約時報》評選為“2022年最佳歌曲(Best Songs)”之壹。 《紐約時報》7日(當地時間)發表了今年的70首最佳歌曲,並表示《Cookie》是“令人印象深刻的K-POP女子組合New Jeans出道專輯中的最佳歌曲”,上傳到了目錄中。今年《紐約時報》最佳歌曲中收錄的韓國音樂只有《Cookie》壹首。 《紐約時報》大眾音樂評論家約翰•卡魯莫尼卡稱贊道:“《Cookie》最讓人驚訝的壹點是不誇張的節制美”,“用活潑的隱喻詮釋了數十年前流行的R&B體裁,以充滿魅力的澤西俱樂部(Jersey Club•1990年代流行的電子舞曲體裁)完成了歌曲的創作。” 此次評選由卡魯莫尼卡、約翰•帕雷萊斯、林賽•佐拉茲等3名評論家參與,分別選出了今年最佳歌曲第壹名。卡魯莫尼卡選擇了美國女說唱歌手GloRilla的《Tomorrow 2》,帕雷萊斯選擇了波多黎各說唱歌手雷吉登特演唱的《This Is Not America》。 佐拉茲則將美國獨立樂隊Hurray for the Riff Raff的《Life on Earth》選為第壹名。

