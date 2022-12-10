現代汽車與SK On在美國佐治亞州新建電池合作工廠. December. 10, 2022 07:23. by 李建赫 gun@donga.com. 現代汽車集團決定與SK On攜手，在美國佐治亞州追加建設電動汽車電池生產設備。 佐治亞州政府8日（當地時間）表示：“現代汽車集團和SK On將巴托縣選定為電動汽車電池工廠用地。”巴托縣位於佐治亞州首府亞特蘭大西北部。佐治亞州政府表示：“兩家公司將投資約40億~50億美元（約5.3萬億~6.6萬億韓元）。目標是2025年啟動。”但是，沒有透露工廠規模和生產的電池物量。也沒有透露是不是合資公司形態。 現代汽車集團上月29日與SK集團簽訂了北美電動汽車電池供應合作業務協議。兩家公司決定，推進2025年以後SK On向現代汽車集團美國國內主要電動汽車工廠供應電池的方案，但供應量、時間、合作形態等具體內容將在事後進行討論。佐治亞州政府的發表被解釋為是根據該協議的結果。 但是，現代汽車集團當天通過公告表示：“兩家公司正在討論詳細內容，但目前還沒有具體決定。”兩家公司似乎還在就具體的合作方法進行協商。 巴托縣距離生產運動型多功能車（SUV）捷尼賽思GV70電動汽車車型的現代汽車蒙哥馬利工廠約320公裏。距離決定在佐治亞州布萊恩縣建設的電動汽車專用工廠“現代汽車集團美國工廠（HMGMA）”約430公裏，與起亞佐治亞工廠相鄰。如果按照佐治亞州政府的發表，工廠入駐的話，預計將向現代汽車的3個生產基地提供電池。 現代汽車集團此前提出了2030年在美國銷售包括83萬輛電動汽車在內的全球市場銷售323萬輛的目標。為此，需要批量生產約60GWh（千兆瓦時）規模的電池，這是需要約3個電池工廠的水平。對此，有人觀測說，不僅是SK On，還將與LG能源解決方案等攜手，持續增加電池生產設施。

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