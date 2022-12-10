ESPN：“李康仁、金玟哉、黃仁範、曹圭成將成為2026世界杯韓國隊的主力”. December. 10, 2022 07:22. by 金正勛記者 hun@donga.com. “韓國應該進壹步發掘像‘神奇小子’李康仁壹樣的選手。” 李康仁（21歲•皇家馬洛卡）被選為2026年中北美（加拿大、美國、墨西哥）世界杯上值得關註的韓國選手。 美國體育專門媒體ESPN9日報道了參加卡塔爾世界杯的亞洲足球聯盟（AFC）所屬6個成員國的2026年大賽前景。按照字母順序對6個國家的預期成績進行了排序，韓國獲得了第二高的“B+”評分。 ESPN報道說：“到2026年，孫興慜屆時將年滿34歲。雖然仍然會展開世界級水平的比賽，但是可能需要比現在更多的隊友們的幫助”，“韓國在卡塔爾世界杯16強賽上給年輕選手們提供了出場機會，真是萬幸。”在與巴西隊的16強賽上，韓國隊在下半場替換了白昇浩（25歲•全北現代）、李康仁等人。 對於4年後即將年滿30歲的後衛金玟哉（那不勒斯）和中場黃仁範（奧林匹亞科斯•26歲），ESPN評價說，在下屆世界杯的時候，兩人的技術將日趨完美。在與加納隊的小組賽第2場比賽中攻入兩球的曹圭成（24歲•全北現代）也備受關註。而ESPN在談到李康仁時表示：“4年後也只有25歲，可以在歐洲俱樂部踢球，積累經驗”，期待他在2026年大賽上的活躍表現。 與韓國壹起晉級16強的日本在6個國家中獲得了最高的“A”評分。ESPN報道稱，“（在與克羅地亞隊的16強賽上）點球大戰失敗導致球隊首次進軍世界杯8強的夢想再次受挫，但這可能會成為2026年的強烈動力。4年後也有很多30歲以下的球員經歷過世界杯。他們的存在對日本的未來來說是個好兆頭。” 進入16強的澳大利亞隊和韓國隊壹樣獲得了“B+”評分，在小組賽第壹輪比賽中以2比1反敗為勝的沙特阿拉伯隊獲得了“B”，伊朗隊獲得了“B-”，東道主卡塔爾獲得了“C”。

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