普京稱“動用壹切手段保衛領土”，威脅使用核武器. December. 09, 2022 07:47. by 趙은아 achim@donga.com. 最近俄羅斯本土的軍事設施連續兩天遭到攻擊後，普京總統表示，“核戰爭危機正在加劇。俄羅斯把核武器視為防禦手段和潛在反擊手段”，再次進行核威脅。對此，美國指責普京“完全不負責任”。普京在公開會議上還破例表示，戰爭將長期化。 據美國有線電視新聞網（CNN）當地時間7日報道，普京在當天電視播放的人權理事會年會上表示，“如果有必要，將動用壹切手段保護領土和同盟”，暗示了使用核武器的可能性。他還說，“美國在歐洲部署了相當規模的核武器，但我們沒有將核武器運往其他領土，沒有這樣的計劃”，反而指責美國進行核威脅。普京說，“我們沒有發瘋。知道核武器是什麽。雖然我們擁有最先進的核武器，但我們並不想揮舞這些核武器”，認為核武器不是先發制人的攻擊，而是遏制手段。分析認為，這暗示了其以攻擊俄羅斯領土為借口使用核武器的可能性。 對此，美國國務院發言人內德·普萊斯表示，普京是在“信口開河（loose talk）”，並批評稱，“關於核武器的信口開河，不管說些什麽，都是完全不負責任的”。 普京雖然表示不會進行先發制人的核攻擊，但反復暗示可能以反擊為名使用核武器，這令人擔憂。卡內基國際和平基金會資深研究員塔塔亞娜·斯塔諾瓦亞對美國《紐約時報》分析說：“普京總統抽象的、自我矛盾的發言，暗示著他沒有可向俄羅斯大眾和國家精英提出的壹貫的軍事戰略。” 普京在當天的會議上表示：“就特別軍事行動（烏克蘭戰爭）的時間而言，這當然是壹個漫長的過程。”普京此前壹直沒有提到過戰爭時間，這次破例承認了戰爭長期化。 北約秘書長斯托爾滕貝格當天在英國《金融時報》主辦的活動中指出：“由於烏克蘭的攻勢，俄羅斯在此次戰爭中迎來了轉折點，因此，為了恢復軍隊並重組後能夠展開更大的攻勢，俄羅斯試圖進行壹種短暫的休息或短暫的中斷（freeze）。” 由於戰爭長期化，烏克蘭內部正在訴苦。基輔市市長維塔利·克裏奇科在接受路透社采訪時擔心地說：“如果空襲持續下去，今年冬天將面臨災難。”他說：“基輔的電力、水和暖氣可能會中斷。像好萊塢電影壹樣，可能會遭遇大災難。”

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