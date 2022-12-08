世界學者們忠告：越是危機越要“開拓創新”. December. 08, 2022 07:45. . 美國華爾街巨頭接連發出經濟蕭條的警告。JP摩根大通首席執行官傑米·戴蒙在接受媒體采訪時表示：“因大流行時期刺激經濟而產生的超額儲蓄和支出將在明年中期左右見底，”“這會導致經濟脫軌，引發經濟蕭條。” 高盛首席執行官大衛·所羅門也表示，“應該為進入不順利時期未雨綢繆”，並預測工作崗位和工資將會減少。 由於擔心美國發生動搖全世界經濟的經濟蕭條，國內外企業都處於非常畏縮的狀態。戴蒙表示，特別是新興國家，由於俄羅斯-烏克蘭戰爭等地緣政治劇變引發的高物價和高利率、高匯率、供應網擾亂，將“付出昂貴的代價”。在主要經濟體經濟增長率預測值下調的情況下，有人預測，韓國明年的增長率連1%也岌岌可危。隨著經濟不確定性的增大，現在是企業不能不急於生存的時期。 但專家們壹致認為，越是這種時候，越要持續投資，企業才能長期生存下去。在昨天舉行的“東亞商務論壇2022”上，全球學者們紛紛建議，要展望危機之後，為下壹階段的革新前進。美國達特茅斯大學教授維傑·戈文達拉揚強調：“現在應該制定在2030年實現未來潛力的計劃，”“經濟蕭條期是確保增長資源和人力的最佳時期。”美國發現研究所（Discovery Institute）共同創始人喬治·吉爾德也建議，韓國為了實現“超繁榮”，應該開發包括“元宇宙”在內的未來新事業。 以往把危機轉化為機會的革新企業的成功，是支撐學者們建議的生動事例。谷歌、蘋果等大部分尖端信息技術通信（ICT）企業，是在互聯網泡沫和金融危機時期誕生的。國內也有不少中堅企業證明了這壹點。雖然企業運營的風險越來越大，但如果同時進行清除冗余的結構調整，通過選擇和集中進行先發制人的投資並不是無理的事情。 現在是產業技術開發速度加快、投資規模持續增加的時代。投入數千億韓元費用的未來產業，在取得實際成果之前，需要相當長的時間。如果等到經濟蕭條結束、經濟反彈再出手，很容易失去機會。這就是為什麽在經濟不景氣的情況下也不能在核心力量上停止先發制人的投資。必須加快為這些企業提供金融、政策支援和放寬限制的速度，也是這個原因。

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