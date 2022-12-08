弱者的英雄. December. 08, 2022 07:45. . 在比喻需要與力量對比十分懸殊的對手進行戰鬥的情況時，人人常常稱之為“大衛和歌利亞巨人之間的戰鬥”。《聖經》中的牧羊少年大衛赤身奮戰，戰勝了用長矛和盔甲武裝的巨人歌利亞。少年擁有的武器只有信念和5塊石頭。因為石頭擊中巨人的頭部，才取得了勝利。 弱者戰勝強者的大衛和歌利亞的故事在西方美術中是受歡迎的主題。許多美術家留下了作品，其中米開朗基羅的《大衛像》最有名。被譽為文藝復興美術傑作的《大衛像》，即使以今天的眼光來看，也依然令人驚訝和破格。在佛羅倫薩領主廣場首次建立大衛像是在1504年。當時米開朗基羅29歲。他把從卡拉拉采石場拿來的巨大石頭鑿成碎片，用3年時間完成了該作品。因此，這算是米開朗基羅20多歲時的作品。高度足有5米多。而當代其他雕刻家制作的大衛像充其量只有實際人的身高。 描寫大衛的方式也非常破格。青年雕刻家為了強調理想化的人體的美麗，果斷地選擇了裸體。大部分美術家描繪了大衛擊倒歌利亞後斬首的樣子，即勝利的場面，而米開朗基羅則描繪了戰鬥前的樣子。肩上扛著群毆的少年雖然害怕，但正在鼓起勇氣。皺眉、緊閉的嘴唇、緊繃的身體肌肉等緊張的少年形象生動地展現了出來。《大衛像》壹公開就成為拯救國家的愛國心的象征和守護自由的象征。目前，位於領主廣場的大衛像是假的。這是1910年替代的復制品，原件在佛羅倫薩學院美術館。 大衛雖然只是聖經中的人物，但是超越時代受到了人們的喜愛。理由是因為他是幼小、壹無所有的弱者的英雄。因為它傳達了在像歌利亞壹樣的強者支配的世界裏，弱者鼓起勇氣挑戰的希望信息。

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