照片和槍. December. 07, 2022 07:47. . “拍人們的照片是侵犯他們的行為。”蘇珊•桑塔格如是說。“看到他們看不到的東西，就掌握了他們絕對不能擁有的關於自己的知識”，從而侵犯了他們。並不是說所有照片都是這樣，而是像狩獵壹樣，指出在拍攝某個對象時發生的非倫理性。 美國攝影師伊薩•雷什科關註桑塔格所說的照片的非倫理性。在西方，獵人們從19世紀後期開始就喜歡用照片留下自己的捕獲物。現在也是如此。唐納德•特朗普2016年當時成為總統候選人時，他的兒子們在津巴布韋打獵殺死的豹子、鱷魚、野牛旁拍攝的照片被公開。甚至他們還切斷了大象的尾巴。也許是因為好玩才射死的，還拿著死去的動物笑著拍照。太施虐了。這相當於用槍殺死它們，然後拍照再殺它們壹次。英語中的“開槍”和“拍照”都是shoot。 雷什科在shoot意味著拍照的行為時，會關註其中滲透的恐怖感。他自己也說，在用相機拍下動物變老的樣子之前，拍照是shoot。沒有意識到被隱藏的暴力性。但是，在拍攝被人類拋棄、虐待、被擱置的老動物們的照片時，我明白了shoot是多麽殘忍、暴力、以人為中心的話。因此，不再使用這句話了。即使這樣，世界也不會改變。人們仍然會像開槍時那樣在拍照時使用shoot這個詞。但重要的是，他想用這種方式表達對人類暴力束手無策的赤裸生命的憐憫之情。正如雅克•德裏達所說，小心翼翼地記錄著“他人當中的他人”的動物們最後的樣子，這些照片雖然讓人感動，但是用無心之言也不會侵害動物們的心更讓人感動。

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