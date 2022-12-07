民主勞總稱支持“貨物聯盟”，全國15個地方舉行總罷工. December. 07, 2022 07:48. by 朱愛珍記者、金恩智記者 jaj@donga.com,eunji@donga.com. 全國民主勞動組合總聯盟（簡稱：民主勞總）為支持下屬“貨物聯盟本部”的罷工，6日舉行了全國同時總罷工、全力鬥爭大會，但主要企業沒有參加。雖然共同民主黨對政府的超強硬應對進行了斡旋，但未能找到突破口，對峙局面仍在持續。 民主勞總6日下午在全國15個地區舉行了總罷工、全力鬥爭大會。民主勞總聲稱：“此次鎮壓並不局限於‘貨物聯盟’，而是以推進勞動改惡的現政府的最大絆腳石民主勞總為目標，”“應該通過鬥爭來阻止。”民主勞總在上個月30日急忙決定此次罷工和集會，並鼓勵“110萬工會成員進行鬥爭”，但實際上現場參與度不高。 在有爭議權的大型企業中，規模最大的現代重工業集團造船3公司和現代制鐵工會沒有參加罷工。大宇造船海洋工會也只有少數人參與。在全國15個地區舉行的集會中，只有約2萬人（以警察舉報為準）參加。 隨著政府和“貨物聯盟”的對峙長期化，“貨物聯盟”所屬工會成員也出現了脫離的跡象。當天捕捉到了想要重新開始運輸工作的全南地區“貨物聯盟”工會成員們的身影。韓國政府提出了“如果不首先回歸，就沒有對話”的原則。 隨著政府和“貨物聯盟”的對話中斷，情況長期化，政治圈出現了交涉動向。共同民主黨院內代表樸洪根當天在黨會議上表示：“僅靠政府的解決態度和能力是不夠的，在這種情況下國會也應該尋找作用，”“為了盡早解決‘貨物聯盟’事態，提議共同民主黨和國民力量黨兩黨院內代表或政策委員會議長出面斡旋。”

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