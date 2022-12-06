軍民齊心協力進行的戰爭. December. 06, 2022 07:33. . 幸州大捷與晉州城戰役、閑山大捷是壬辰倭亂三大捷之壹。在幸州大捷中，銃筒、飛擊震天雷等朝鮮軍人的火藥武器非常活躍。這裏出現了特殊的新武器，是邊以中制作的火車。 朝鮮的傳統火車就像現在的多管火箭炮壹樣，是連續發射新基戰的武器。邊以中的火車不是使用神機箭，而是使用“勝字銃筒”。在車子上三面豎立起裝甲板，然後設置40把“勝字銃筒”。 邊以中的火車在幸州戰鬥中部署了多少輛、活躍程度如何，因戰鬥記錄不詳而不得而知。權慄在戰鬥後派高山縣監申慶喜向宣祖報告勝利的消息。申慶會在報告幸州戰鬥的形態和湖南的形勢時，不僅沒有稱贊邊以中制作的火車的功勞，反而向宣祖舉報說：“負責征用兵力和物資的任務派遣的召募使邊以中在民間征用太多牛，令人擔心。” 每當發生這樣的事情時，不僅是歷史學家，就連生活在當時的人們也陷入了苦惱之中。邊以中的征用令是正當的嗎？戰爭能要求老百姓承受什麽樣的痛苦，要求到什麽程度？ 幸州大捷中還流傳著相反的美談。傳說女性們用圍裙搬石頭，幫助戰鬥。據說圍裙的名稱來源於這場戰鬥。這個故事經常被當作民眾和軍人齊心協力取得勝利的代表性事例。但圍裙的傳說很有可能不是事實。沒有平民進入幸州山城或平民甚至女性參加此次戰鬥的情況。 所有的戰爭都是軍民齊心協力進行的。但是像圍裙這樣的方式並不是美麗的合作方式。士兵在前線，百姓在生活現場以不同的方式經歷痛苦，共同戰勝痛苦的國家獲勝。因此，國民精神也應該不亞於士兵地健康，有與士兵壹起承受痛苦的意誌和鬥誌。屈服於快樂和安逸的國民無法戰勝戰爭。

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