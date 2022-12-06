尹總統： “如果對民主勞總采取原則性應對，就不會發生政治罷工”. December. 06, 2022 07:35. by 洪壽英, 朴訓祥 gaea@donga.com,tigermask@donga.com. 據悉，尹錫悅總統指示對全國民主勞動組合總聯盟（以下簡稱民主勞總）公共運輸工會貨物連帶本部（貨物連帶）罷工進行嚴正應對，並舉了北韓高度化的核威脅為例。這是出於“如果毫無原則地屈服於非法行為和暴力，惡性循環將會反復出現”的脈絡。 據總統室5日透露，尹總統在最近舉行的非公開會議上對參謀們表示：“每次政權交替時，北核應對都會搖擺不定，如果所有政府都帶著原則應對，北核問題就不會發展到如今這種地步”，“面對民主勞總，如果所有政權能拋開左右，都帶著同樣的原則應對，就不會像現在這樣經常進行政治罷工。” 這被解釋為，政府壹直以來對北核問題或民主勞總罷工毫無原則地應對，導致情況惡化，並強調根據法律和原則的壹貫應對。 尹總統當天在國家早餐祈禱會上也表示：“將竭盡全力打造壹個法律和原則端正的國家”，“這是撫慰我們社會真正弱者的道路，也是克服復合危機的道路。”他還補充道：“如果是為了國民和國家，我將不惜壹切走艱難的道路。” 共同民主黨對尹總統比喻北核威脅的發言進行了聲討。最高委員鄭清來當天在黨最高委員會議上指出：“這是將本國國民比喻為核彈的反國民妄言。”院內發言人吳永煥在新聞發布會上表示：“尹總統是不是把基於敵對勞動觀的公共治安統治誤認為是強有力的領導力”，“想要安全的貨物運輸環境的人們的吶喊對總統來說是核威脅，真是讓人覺得悲慘。”

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