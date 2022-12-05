16強，我們始終沒有放棄，也不會放棄. December. 05, 2022 07:45. . 本托主教練被罰下場，不得不坐在觀眾席上。防守核心金玟哉因小腿受傷而缺席比賽。對手是C羅所在的葡萄牙隊。與進入16強的2002年和2010年世界杯相比，小組賽前兩輪比賽的戰績也不利。2002年是1勝1平，2010年是1勝1負，迎來了小組賽第3場比賽，但這次是1平1負。即使贏球也不能保障壹定能進入16強。但是韓國球員和全體國民並沒有放棄。下半場常規比賽時間已經過完的1比1時也沒有放棄。然後出現了反敗為勝的壹球。淩晨2點，大韓民國沸騰了。 盡管如此，韓國隊仍然沒有確保進入16強。與韓國對陣葡萄牙的比賽同時開始的烏拉圭對加納的比賽持續到了更晚的時間。烏拉圭隊當時以2比0領先加納隊，如果烏拉圭隊再進壹球，韓國隊就會在凈勝球上輸給烏拉圭隊，從而被淘汰出局。但是比賽以2比0結束，直到那時才確定進入16強。再次響起了吶喊聲。這是壹場奇跡般的勝利。根據專家們的計算，這是突破了11%可能性的勝利，據《華盛頓郵報》報道，這是本屆世界杯小組賽階段最具戲劇性的勝利。 奇跡般的勝利不是誰都能得到的。它常常會來到直到最後也沒有放棄的人身邊。因為直到最後也沒有放棄，所以球員們在體力透支的情況下，仍然用盡全力奔跑，國民們在零下的天氣裏來到光化門廣場，大聲吶喊助威。眼下勝利與否是次要的。即使輸了，直到最後壹刻都全力以赴的球員們總有壹天會贏的。總有壹天會超越烏拉圭，超越加納，超越葡萄牙。 韓國隊將於6日與“永遠的冠軍熱門”巴西隊進行16強賽。經過三場小組賽比賽的磨礪，我們隊的組織能力明顯提高。繼被忽視的李康仁加入戰力後，受傷的“黃牛”黃喜燦也加入其中。如果金玟哉能夠克服傷病參加比賽，就別無他求了。在2002年戰勝葡萄牙隊時，感覺好不容易獲勝，但這次卻感覺自己贏了。但是巴西又有什麽好怕的呢？我們沒有放棄，以後也不會放棄。沖吧，進入8強，又進入4強。讓我們再次書寫2002年的神話！

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