伊朗：“正在研究放寬女性戴頭巾義務化法”. December. 05, 2022 07:45. by 金民 kimmin@donga.com. 伊朗因“頭巾疑問死”引發的反政府示威已經持續數月，伊朗政府暗示將討論是否放寬義務戴頭巾的現行法律。 據英國《衛報》當地時間3日報道，伊朗總統萊西在電視講話中表示：“伊朗的伊斯蘭基礎在法律上很牢固。但是，在適用這種法律的方法中，可以發揮靈活性。”對於義務化戴頭巾措施，他表現出了退壹步的立場。 伊朗總檢察長蒙塔澤裏表示：“議會和司法部正在討論（戴頭巾義務化）相關問題。”蒙塔澤裏表示：“上個月30日，司法部相關人士與議會方面會面，著手進行討論。結果將在1~2周內出來。” 伊朗從伊斯蘭革命4年後的1983年開始，以9周歲以上的所有女性為對象，實施了在公共場所義務戴頭巾的法律。年輕女性瑪莎·阿米尼在今年9月被警方以沒有戴好頭巾為由帶走，後離奇死亡，引發反政府示威，並擴散到了全國。伊朗當局壹直強硬鎮壓示威。 據悉，2日，攀巖選手埃爾納茲·萊卡比（33歲）因為沒有戴頭巾，其家人居住的住宅被拆除。萊卡比10月在韓國舉行的國際攀巖大賽上，參加比賽時沒有戴頭巾，成為了伊朗示威群眾心目中的英雄。伊朗改革派媒體“伊朗有線”援引消息人士的話報道說，伊朗警方拆除了萊卡比的住宅，她的哥哥達武德因內容不詳的“違規事項”被處以5000美元的罰款。在“伊朗有線”公開的視頻中，達武德在疑似萊卡比的獎牌散落的家中嚎啕大哭。目前尚不清楚萊卡比是否住在被拆除的房子裏。 總部設在挪威奧斯陸的非政府組織“伊朗人權組織”表示，截至目前，伊朗示威參加者中至少有448人死於軍警。聯合國人權代表波爾克表示：“在鎮壓示威的過程中，包括兒童在內，有14000名被捕。”

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