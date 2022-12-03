延世大學名譽教授金亨錫：“因為是有愛的辛苦，所以很幸福”. December. 03, 2022 07:21. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “雖然我比任何人都辛苦，但比任何人都幸福。因為是有愛的辛苦，所以很幸福。祝大家也幸福。呵呵。” 延世大學名譽教授金亨錫（102歲）2日在首爾鐘路區壹家餐廳舉行的隨筆集《百歲哲學家的幸福論》（Yolimwon出版社）出版紀念座談會上，依然面帶笑容環顧周圍。走進來時，雖然剛開始稍微被攙扶了壹下，但整個人顯得筆挺硬朗。從容地邁著腳步，從他的聲音中感受到了力量。坐在椅子上後，他蹺著二郎腿，熱情地講述了自己的幸福論。 上月28日出版的隨筆集選出了金教授此前以幸福為主題寫的文章。他在書中寫道：“為了感受到幸福，不是目標，而是要享受過程”，“即使辛苦，如果愛周圍的人並得到其愛戴，就是幸福的人生。” “每個人都希望自己能幸福。但是幸福取決於我們自己對事物保持何種看法和感受。最終會像自己的人格壹樣享受幸福。因此，為了變得幸福，必須磨練人格。” 金教授還說：“人類根據年齡的不同感受到不同的幸福。”重要的是“承認對方幸福的態度”。 “年輕時金錢、愛情和快樂是幸福的同義詞。到了五六十歲，成功就是衡量幸福的尺度。到了70~90歲就會追求意義，尋找幸福。90歲以後，就會把給予視為幸福。已經過了100歲，所以通過向別人講述幸福來尋找幸福。” 據說，他最近經常被問到“活得久幸福嗎？”金教授強調：“不管怎麽說，95歲以後身體很容易疲勞，所以維持健康需要很多時間”，“健康與身體無關，而是與精神力有關。” “長壽並不是什麽好事。早上起床太難了，晚上睡覺很舒服很開心。現在好像到了要睡很久的時候了。只是想完成現在的工作。也許明年還能出版更多的書。”

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