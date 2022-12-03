美麗，兩個人“貪戀”的話喜悅也加倍. December. 03, 2022 07:20. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 分享快樂就會加倍的說法是否適用於美術作品收藏品。作者在20多年間為企業和個人收藏品擔任顧問，在眾多收藏家中，夫妻收藏家非常引人註目。作者解釋說，因為組成壹個團隊進行活動的夫妻收藏家在選擇作品時，融入了兩個人的生活和哲學，所以有很多時候會感受到藝術所具有的美麗以外的余韻。書中介紹了11對夫妻收藏家，傳達了多種收藏的喜悅。 有趣的是，這些夫妻都不是巨大的富豪。第壹個事例登載的沃格爾收藏品就是代表性的例子。赫伯特•沃格爾和多蘿西•沃格爾分別是普通的郵遞員和圖書館管理員，自學美術的赫伯特與多蘿西分享了自己關心的事情。夫妻倆結婚兩個月後開始首次購買作品，50年間共收集了4782件作品。 那麽，怎麽會這樣呢？當時赫伯特的年薪是2.5萬美元（約3000萬韓元）。他們專註於年輕作家的作品或相對較低價格的素描。只是訪問作家工作室，享受了關於工作背景的充分對話，所以在著名作家們出名之前就可以進行交流。 也有重要的原則。這造就了沃格爾收藏品的特別之處。“應該是可以用地鐵或出租車運輸的大小”、“應該是可以設置在公寓裏的作品”等，他們堅持的原則雖然平凡，但成為了具有沃格爾夫妻特色的收藏品。這些收藏品目前捐贈給了美國華盛頓國立美術館國家畫廊和美國國內50個州的美術館。 也有在大自然中建造雕塑公園的夫婦。在美國紐約“巴克霍恩雕塑公園”擺放70多件大型雕塑及裝置作品的喬爾•馬倫和雪莉•馬倫夫妻就是其主人公。雖然他們表示“沒有標準，依靠直觀進行收藏”，但是多虧了學習舞蹈並集中於線條美的雪莉，馬倫收藏品的雕刻比重較大。夫妻們的哲學、開始收藏的動機，在成為對預備收藏家有用的信息的同時，也提醒人們能壹起分享幸福的“人生伴侶”的重要性。

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