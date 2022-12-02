出口驟減14%，增長低於1%……民主勞組總聯盟現在應停止物流癱瘓自殘劇. December. 02, 2022 07:33. . 上個月韓國的出口比1年前同期減少14%，連續2個月負增長。全球經濟蕭條導致主力產品出口減少、第壹大貿易國中國的增長放緩、民主勞總公共運輸工會“貨物聯盟”本部集體拒絕運輸事態等疊加在壹起，作為經濟增長引擎的出口正在急速冷卻。 10月份出口時隔20個月轉為減少趨勢，上個月減少幅度加大。在15大主力產品中，有11種產品的出口減少，其中半導體和石油化學產品的出口減少尤為嚴重。受中國主要城市因新冠疫情擴散被封鎖的影響，對華出口下降了四分之壹。相反，能源進口增加了27%，上個月的貿易收支連續8個月出現了赤字。 內需和設備投資提高的增長率因出口下降，第三季度韓國的國內生產總值比前壹季度只增加0.3%。在出口進壹步惡化的第四季度，增長率幹脆轉為負增長，明年因出口萎縮，增長率也只有1%左右。隨著產品堆積在倉庫中，三星電子智能手機工廠、LG電子家電產品工廠的開工率正在下降。 “貨物聯盟”的拒絕運輸昨天已經進入第8天，會對出口造成致命打擊。由於物流癱瘓，石油化學企業的出貨量驟減至平時的30%。12個主要港口的集裝箱吞吐量也減少40%。據推算，僅由此造成的損失就達數千億韓元。如果鐵道工會也加入罷工，陸上物流將完全癱瘓，預計會受到更嚴重的打擊。因水泥供應不足而停止的建設現場是進壹步降低第四季度增長率的因素。 對水泥運輸車輛下達史上首次業務開始命令的政府，正在討論將對象擴大到油罐車的方案。因為考慮到吊銷執照等處罰，部分水泥運輸車主、集裝箱司機回歸後，命令的效果開始顯現，但此次因油罐車司機拒絕運輸，導致油料售罄的加油站正在增加。 民主勞總6日發表了全國總罷工方針等，仍然高喊著強硬鬥爭。前天舉行的政府和“貨物聯盟”的第二次交涉也在40分鐘後告吹。目前，韓國經濟還沒有閑暇到接受工會“照顧自己飯碗”的程度。現在應該停止以不妥協的姿態和強對強對峙導致作為經濟動脈的物流癱瘓的“自殘劇”。

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