11月出口下降14%……第四季度面臨負增長危機. December. 02, 2022 07:34. by 世宗=金炯民記者、李健赫記者 kalssam35@donga.com,gun@donga.com. 繼全球經濟放緩和能源價格暴漲之後，“貨物聯盟”罷工也席卷而來，韓國經濟核心動力出口連續兩個月出現負增長。因此，貿易收支連續8個月出現逆差，自1997年外匯危機以後，時隔25年出現了最長時間的逆差。政府認為，如果“貨物聯盟”罷工長期化，對12月份的出口也會產生負面影響。也有分析認為，今年第三季度（7月-9月）僅略高於0%的經濟增長率有可能在第四季度（10月-12月）轉為負增長。 產業通商資源部1日公布的《11月進出口動向》顯示，11月出口額為519.1億美元，比壹年前減少14.0%。這是自2020年5月（-23.7%）新冠大流行正式爆發後、時隔2年半以來的最大減幅。上個月受原油、天然氣、煤炭進口額比壹年前猛增27.1%的影響，整體進口額（589.3億美元）增加2.7%，貿易收支逆差為70.1億美元，逆差幅度大於10月份（67億美元）。 出口額減少主要是因為全球經濟放緩，核心出口品種半導體出口比去年驟減29.8%。這是自2019年11月（-30.8%）以後3年來的最大減幅。石油化學（-26.5%）和顯示器（-15.6%）等15大核心產品中，有11種產品的出口同時減少。 問題是明年以後出口也很有可能停滯不前。繼1日大韓商工會議所預測明年第二季度（4月-6月）經濟將持續下滑後，韓國貿易協會預測明年的貿易收支將出現138億美元的逆差。副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬當天表示：“在物價持續不穩定的情況下，生產和出口減少，經濟放緩加劇，情況非常嚴重。”

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