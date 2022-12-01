“特斯拉目前在美國市場占據65%的份額，到2025年或將降至20%”. December. 01, 2022 07:24. by 李建赫 gun@donga.com. 有預測稱，掌握美國電動汽車市場三分之二以上的特斯拉的市場占有率到2025年或將降至20%左右。據分析，現代汽車集團等整車企業將推出多種電動汽車車型，迅速確保市場占有率。 30日，據全球市場調查企業標準普爾（S&P）全球移動出行透露，今年1~9月特斯拉在美國電動汽車市場的占有率為65%。在此期間登記的電動汽車共有52.5萬輛，其中特斯拉有34萬輛。 S&P全球移動出行指出，特斯拉的市場占有率繼2020年79%、去年的71%之後，每年都在下降。據分析，雖然特斯拉仍然占據市場的三分之二，但隨著電動汽車市場的快速增長，初期搶占效果必然會下降。報告書預測，目前在美國國內銷售電動汽車的品牌只有48個，但到2025年將增加到159個。因此，據推測，到2025年特斯拉的占有率將下降到20%。 截至今年9月末，福特公司在美國電動汽車市場占有率排名繼特斯拉之後，以7%位居第二。緊隨其後的是起亞（5%）、雪佛蘭（4%）、現代汽車（4%）等。現代汽車和起亞汽車合計為9%，繼特斯拉之後位居第二。從車型來看，現代汽車IONIQ 5和起亞EV6以銷量為準，在電動汽車車型排名中位居第7、第8位。但是，除了特斯拉Model Y和Model 3之外，今年沒有哪壹款電動汽車的銷量在3萬輛以上。 報告書預測，特斯拉將加強高價電動汽車的銷售，而現代汽車、起亞等以不到5萬美元的中低價電動汽車為中心，銷量將增加。預計現代汽車集團今年在美國市場的市場占有率也將達到兩位數。美國經濟媒體CNBC預測，今年現代汽車、起亞、捷尼賽思（GENESIS）的合計占有率將達到11%。

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