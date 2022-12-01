失與得. December. 01, 2022 07:23. . 身穿稍微露出乳溝的黑色禮服的女性雙手合十站著。約翰•辛格•薩金特畫的這幅令人印象深刻的肖像畫中的模特是伊莎貝拉•斯圖爾特•加德納。她是19世紀後期美國波士頓最有名的傳奇美術品收藏家。當時作為女性，她罕見的集齊了財富、名聲和業績，但不知為何，她的眼睛卻顯得有些悲傷。在她的身上到底發生過什麽事情呢？ 薩金特雖然是美國畫家，但壹生中大部分時間都在巴黎和倫敦等歐洲活動。由於他的肖像畫在國際上享有盛名，再加上出色的禮儀和完美的法語運用能力，深受富裕階層顧客的歡迎。 他首次訪問波士頓時畫了加德納的肖像畫。畫家強調了48歲中年婦人的深情眼神和表情，以及沙漏般的身材。看起來既性感又悲傷的樣子。這可能是因為將模特的人生投影在畫面上。出生於紐約富裕家庭的加德納20歲與企業家傑克•加德納結婚後定居在波士頓。幸福的生活也是暫時的，接連失去孩子讓加德納患上了憂郁癥。結婚5個月後，她生下了第壹個孩子，接著3年後生下的兒子也在兩周歲之前死亡。幾個月後，她的朋友同時也是自己的小姑子去世了，而她再壹次流產了。在完全被喪失的悲傷吞噬的時候，夫妻倆根據醫生的建議前往歐洲和俄羅斯等地旅行。加德納通過旅行開始了解美術，並購買了倫勃朗、約翰內斯•維米爾等作品。美術是救贖。從憂郁癥中擺脫出來後，她的破綻人生因藝術變得充盈起來。 有失必有得。加德納雖然失去了子女，但獲得了藝術和名聲，她壹生收集的作品所填滿的房子是美國最早的私立美術館之壹，至今仍受到波士頓市民的喜愛。

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