中國放寬對擁有iPhone工廠的鄭州市中心的封鎖. December. 01, 2022 07:24. by 金祺容 kky@donga.com. 中國政府對全國主要城市發生的反政府示威感到驚訝，表示將在部分地區放寬“新冠動態清零”政策。分析認為，中國雖然通過封鎖源泉和強力管制來遏制示威，但采取了逐漸放松引發示威的新冠封鎖政策的軟硬並舉措施。 位於中國南部的河南省鄭州市30日表示，除新冠疫情高風險區域外，允許所有地區居民外出。地鐵市、公交車等大眾交通也恢復了運行，超市、美容院等也開門營業。電影院、圖書館、食堂等人多的地方也將依次恢復營業。此次放松決定是自11月25日全面封鎖後時隔5天做出的決定。位於鄭州的世界最大的iPhone生產基地富士康工廠的工人們上個月抗議工廠封鎖措施，或大舉離開，或舉行了要求改善待遇的示威。 前壹天，國家衛生健康委在新聞發布會上表示，各地要按照中央方針，加強“精準防疫”工作，封鎖措施不僅要迅速下達，也要盡快解除，如果可以，要最大限度地解除封鎖。衛健委還表示：“應該盡量減少大眾的不便。” 北京市防疫當局表示，嚴格禁止用鐵條等堵住公寓園區及各樓門洞的出入口和消防通道。此外，廣州、重慶等地還放寬了幾乎每天強制進行的全員核酸檢測。重慶最近5天未發生確診病例的地區居民無需接受核酸檢測。 中國國務院（政府）11月28日表示：“正在積極、有效地應對大眾指出的各種問題。”

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