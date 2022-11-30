共同民主黨“非李在明”派系：“搞粉絲政治，私黨化嚴重”. November. 30, 2022 07:50. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 在檢察機關對共同民主黨代表（黨首）李在明進行調查的情況下，黨內“非李在明”派正式開始行動。雖然在“非李”派內部，也是多數人持慎重論，認為到目前為止還應該關註李在明接受檢察機關傳喚的情況等，但也有人評價說，為了應對隨時可能面臨的緊急情況，各派系已正式展開幕後工作。在野黨相關人士表示：“圍繞明後年的國會議員選舉公推，各派系開始形成核心，展開爭奪位置的活動。” 在野黨最關註的是“親文在寅”派議員的動向。“親文”派議員智囊團“民主主義4.0研究院”最近舉行了40多人參加的成立儀式，推舉“親文”核心人物全海澈議員為第二任理事長，朴光溫、黃熙、權七勝議員等為理事。民主主義4.0研究院相關人士表示，“這只是第壹屆都鐘煥議員任期結束後的成立儀式”，不願擴大解釋。但他同時表示：“黨內最大派系的集團展現了沒有生銹的組織能力，這本身也將對外發出強有力的信息。”民主主義4.0研究院還開始擴張外延。除“親文”派之外，李洛淵派系的梁基大（音，下同）、吳永煥、尹永燦、徐東龍議員和丁世均派系的金榮柱議員等也作為新會員加入。 文在寅政府青瓦臺出身的團體“初金會（音）”也壹直在行動。本月以來，高旼廷、金升元、韓秉道議員接連以“韓國經濟危機”為主題舉行了討論會。文在寅時代的青瓦臺首席秘書、秘書、行政官出身等多人也參加了當天的活動。共同民主黨相關人士解釋說：“這是建立論壇的準備階段，”“也有集結曾在文在寅政府工作過的人士的意圖。” 當天在國會舉行的“非李”派議員聚會“反省和革新連續討論會”上，對私黨化和粉絲政治表示擔憂的聲音也接連不斷。李元旭議員說：“從最近黨內的面貌來看，擔心私黨化現象，”“尹錫悅政權的權力是5年，我們應該放棄私黨化欲望，集思廣益。”金鐘民議員也狙擊了李在明的強硬支持層“改革之女”們。他說：“要想參與黨內負責任的決策，定期討論的黨員必須成為權利主體。” 朴用鎮議員也對前盧武鉉財團理事長柳時敏最近批判包括自己在內的“非李”派說了有害於文在寅和李在明的話壹事反駁道：“忠言逆耳，良藥苦口，”“因為熱愛黨，所以才會那麽做。”

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