鋼琴家林潤燦：“比起比賽，我更願意為在保育院演奏而努力”. November. 29, 2022 07:45. by 李知訓 easyhoon@donga.com. “如果因為有神才有機會演奏樂器的話，我認為直接去找那些沒有機會看音樂會的人分享音樂才是‘了不起的業績’。（因為我的演奏）有可能是開啟他們不知道的另壹個宇宙的過程。” 2022年範-克萊本國際鋼琴比賽歷史上最年輕的金牌得主鋼琴家林潤燦（18歲）認為的音樂家的“了不起的業績”是這樣的。他在大賽奪冠後曾表示：“大賽奪冠帶來的關註只有3個月，我不認為這是非常了不起的業績。” 28日，在首爾西大門區錦湖藝術廳延世大學舉行的記者見面會上，他說：“了不起的業績不是參加比賽幸運地獲得第壹名，而是親自到保育院、臨終關懷病房、身體不便的人所在的學校無條件地進行演奏”，“我很快就會做這些事情，為了實現我所希望的偉大業績，正在努力中。” 當天的懇談會以林潤燦和光州市立交響樂團共同制作的演出實況專輯《貝多芬、尹伊桑、巴伯》的發行為契機舉行。這是範-克萊本大賽奪冠後他推出的首張專輯。收錄曲中包括貝多芬第五號鋼琴協奏曲《皇帝》。 “從小就聽了太多次，所以當時我的耳朵裏（《皇帝》）聽起來很華麗。最近人類面臨巨大考驗，每天都在房間裏獨自練習，聽《皇帝》這首曲子。這不僅僅是壹首自由華麗的歌曲，更像是貝多芬夢寐以求的烏托邦或貝多芬眼中的宇宙。” 對上月8日在統營國際音樂廳舉行的演出實況進行錄音的這張專輯中，不僅有林潤燦和光州市交響樂團協奏的貝多芬《皇帝》，還包括了光州市交響樂團演奏的尹伊桑的《光州啊，永遠》、美國作曲家塞繆爾•巴伯（1910~1981年）的《弦樂柔板》。另外，演出當時林潤燦作為返場曲展示的西班牙費德裏科•蒙普（1893~1987年）的《庭院裏的少女們》、俄羅斯的亞歷山大•斯克列文（1872~1915年）的《2首詩曲》中的1號和《音樂手冊》。 林潤燦說：“不是我壹個人，而是能夠與優秀的管弦樂隊壹起發行首張專輯，感到非常自豪。填補了如果是壹個人的話就做不到的音樂部分。”他接著說：“攝影棚錄音壹不小心就會受到過於完美的壓力，音樂反而會失去很多可能性。與觀眾壹起分享音樂的時間通過唱片發行呈現出來，意義重大。”

한국어