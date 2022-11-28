現代汽車參賽車隊首次獲得WTCR車隊總冠軍. November. 28, 2022 07:28. by 韓在熙記者 hee@donga.com. 現代汽車27日表示，本公司的賽道跑車“伊蘭特N TCR”（國內名Avante N TCR）於26日至27日（當地時間）在沙特阿拉伯吉達的科尼西賽道舉行的2022年房車世界杯（WTCR）最後壹場比賽中，確定今年在車手和車隊領域同時奪得總冠軍。 以伊蘭特N TCR出戰的“BRC現代N Squadra Corse”車隊的米克爾•阿斯科納（西班牙•照片）在本賽季第1、3、4、8站比賽上奪冠後，在沙特站比賽預賽中也獲得了8分，與決賽結果無關，確定了今年車手總冠軍。2019年至2021年，阿斯科納以CUPRA汽車（大眾旗下）參加比賽，壹直保持在第6到第7的名詞，但今年改換成現代汽車，第壹個賽季就登上了冠軍寶座。 “BRC現代N Squadra Corse”也得益於阿斯科納的活躍表現，獲得了球隊總冠軍。這是現代汽車賽車隊首次獲得賽季綜合冠軍。而在車手總冠軍方面，2018年加布裏埃爾•塔爾奎尼和2019年米切利斯•諾伯特曾駕駛現代汽車的賽車“i30 N TCR”分別獲得過冠軍。 WTCR是禁止制造商直接參賽，職業賽車隊購買制造商的賽車參賽的比賽。2017年末，“TCR國際系列賽”和“世界房車錦標賽（WTCC）”合並誕生該賽事。

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