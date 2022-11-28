政府和“貨物聯盟”今天首次交涉……要通過對話阻止出現局面不可挽回. November. 28, 2022 07:27. . 民主勞總的“貨物聯盟”拒絕運輸昨天進入第四天，全國範圍內基礎產業領域的物流癱瘓仍在繼續。在政府當局公開表示，如果損失擴大將首次下達業務開始命令。這種情況下，政府和貨物聯盟將於今天首次會面，開始交涉。 國土交通部昨天推算，貨物聯盟22000多名工會成員中有4300人參加了拒運活動，參與率為19.5%。雖然參與率不算高，但全國12個港口的集裝箱吞吐量卻大幅下降到平時的17%。浦項制鐵、光陽制鐵等工廠生產的鋼鐵產品因無法運出而堆積在露天堆放場，隨著汽車托運的中斷，汽車企業職員們遠距離駕駛，直接向顧客送交汽車。 隨著水泥出貨量下降到10%以下，韓國最大的重建園區首爾江東區遁村住公公寓新建工地因得不到混凝土供應而中斷了骨架工程。隨著運送油類的油罐車也中斷運行，首爾等大城市即將出現用完油的加油站。部分人擔心會發生暴力事件。前天，在釜山新港附近行駛的非工會成員的拖車前擋風玻璃上撞到了疑似鐵珠的物體，司機被玻璃碎片劃傷。 在雙方的緊張如此加劇的情況下，政府和貨物聯盟今天面對面坐在壹起。貨物聯盟要求把到今年底到期而即將取消的安全運費制常設化並大幅增加品種，政府表明了不能接受擴大品種\只能延長3年安全運費制的立場，雙方的分歧很大，因此很難圓滿進行交涉。雖然政府施加壓力，暗示在明天的國務會議上有可能對水泥、混凝土等損失較大的行業下達業務開始命令，但貨物聯盟方面的態度仍然很頑固。 盡管如此，雙方應以阻止局勢破裂的姿態進行對話，直到得出答案為止。像6月份拒絕運輸時壹樣，以“事後協商”式的權宜之計，將就著度過難關，幾個月後再次發生同樣的事情，這種情況是不應重演。面對“1%的經濟增長率”和由此引發的經濟蕭條，如果貨物聯盟再次對經濟造成致命沖擊，那麽此次徹底追究責任的輿論必然會高漲。政府也應該避免倉促下達命令，使事態惡化，使“強強對抗”的局面長期化。

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