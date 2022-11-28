《內房歌辭》等3件作品被列入聯合國教科文組織世界記憶遺產名錄. November. 28, 2022 07:27. by 崔勛振記者 choigiza@donga.com. 高麗時代壹然大師（1206~1289年）講述古代歷史和神話的《三國遺事》、朝鮮後期女性用韓文寫的文學作品《內房歌辭》、泰安克服油類災害記錄物等3件作品26日被列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界記憶遺產亞太地區目錄。 文化遺產廳和韓國國學振興院當天在慶北安東舉行的第9屆聯合國教科文組織世界記憶遺產亞太地區委員會（MOWCAP）總會上表示：“3件韓國記錄物新加入世界記憶遺產亞太地區目錄。 世界記憶遺產地區目錄將收錄對世界5個（歐洲•北美、亞太、中東、非洲、南美•加勒比海）地區產生影響的記錄物。通過此次申遺，韓國地區目錄包括韓國的匾額（舊建築物屋檐和門之間刻有字樣的標記牌）、思悼世子的追尊萬人疏（儒生們要求追尊思悼的身份的上疏）、朝鮮王朝宮中匾額等共6項。 有人評價說，《三國遺事》體現了13世紀形成了以民族為中心的主體歷史觀。主要從慶尚北道安東傳來的《內房歌辭》（1796~1969年）被認定為女性主體活動的結果。韓國國學振興院世界記憶遺產組組長李尚浩（音）表示：“《內房歌辭》體現了韓文創制後發展成為普遍文字的過程。”《泰安克服油類災害記錄》（約22.2萬件）展示了2007年12月在忠南泰安發生的大規模油類泄漏事故的克服過程，其價值得到了認可。 至此，韓國在6項世界記憶遺產地區目錄和16項國際目錄中，共擁有22項世界記憶遺產。聯合國教科文組織國際咨詢委員會（IAC）評選的世界記憶遺產國際目錄中，有《朝鮮王朝實錄》、《訓民正音》等16項。

한국어