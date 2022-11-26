創造新歷史，C羅連續五屆世界杯破門. November. 26, 2022 07:18. by 金正勛記者 hun@donga.com. 葡萄牙國家足球隊的隊長克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（37歲•照片）成為歷史上首位連續5屆世界杯都能取得進球的球員。 25日，C羅在卡塔爾多哈的974體育場舉行的世界杯H組與加納隊的第壹場比賽中，在下半場第20分鐘率先攻入點球，幫助球隊以3比2獲勝。C羅在2006年德國世界杯上攻入個人世界杯首粒進球，之後逐漸積累進球數，繼2010年南非世界杯（1球）、2014年巴西世界杯（1球）、2018年俄羅斯世界杯（4球）之後，此次卡塔爾世界杯也嘗到了進球的滋味。他在個人世界杯第18場比賽中攻入了第8粒進球。這是“足球皇帝”貝利（巴西）和C羅“壹生的競爭對手”裏奧內爾•梅西（35歲•阿根廷）也沒能實現的紀錄。 C羅在賽後表示，“作為唯壹壹位在連續5屆世界杯上都取得進球的球員，我感到非常自豪。”葡萄牙隊主教練費爾南多•桑托斯稱贊說：“C羅是壹個傳說，是壹種現象”，“50年後我們還會談論C羅。” C羅憑借當天的進球刷新了自己保持的歷代A級比賽（國家對抗賽）最多進球紀錄。C羅在192場A級比賽中攻入了118粒進球。歷史排名第2位的是伊朗退役球星阿裏•戴伊（53歲）的109粒進球。梅西攻入92球，位居歷史第三位。

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