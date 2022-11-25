“紅土之神”納達爾安慰梅西，“昂首振作起來，只是輸了壹場比賽而已”. November. 25, 2022 07:38. by 任寶美 bom@donga.com. “紅土之神”納達爾（36歲•西班牙）安慰了“黴神”裏奧內爾•梅西（35歲•阿根廷）。雖然國際足聯（FIFA）排名第三的阿根廷隊在2022卡塔爾世界杯小組賽C組首場比賽中以1比2不敵沙特阿拉伯（第51位），但阿根廷隊“世界並沒有被顛覆，只是輸了壹場比賽而已”。 納達爾24日在阿根廷布宜諾斯艾利斯與卡斯佩爾•魯德（24歲•挪威•第3位）進行了壹場表演賽。賽前參加記者會的納達爾表示，“沒有必要對任何事情太過喜歡，也沒有必要過分悲觀”，“阿根廷隊是美洲杯冠軍，在這場比賽之前已經創下了36連勝的紀錄。這樣的球隊為什麽要失去自信呢？” 包括將在紅土球場舉行的法國網球公開賽（14次）在內，在大滿貫賽事男子單打比賽中共獲得22個冠軍（歷史第壹多）的納達爾在2006年德國世界杯時，因與西班牙代表隊比賽時間重疊而坐立不安，可見他是壹位熱血球迷。 納達爾支持的職業球隊是皇家馬德裏隊（西班牙）。而皇馬的“宿敵”正是目前效力於巴黎聖日耳曼隊（法國）的梅西此前效力了17年之久的老東家FC巴塞羅那隊。納達爾笑著說：“因為梅西受到了很多痛苦”，“但是作為球迷，能夠看到這樣的球員在全盛時期在西甲聯賽踢球，就已經很幸運了。” 他還繼續評價說：“梅西不僅在足球領域，在整個體育領域也堪稱最佳運動員”，“只要有梅西在，阿根廷隊仍然是奪冠熱門。”當然，在本屆世界杯上，納達爾支持的球隊也不是梅西所在的阿根廷隊，而是自己的祖國西班牙。

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