燦爛的春日肖像. November. 24, 2022 07:45. . 在陽光明媚的日子裏，女孩子們在外面玩得很開心。被煙綠色覆蓋的樹葉和孩子們的臉在陽光下閃閃發光。看著丹麥畫家彼得•漢森畫的這幅畫，世上的憂慮就會消失。咯咯笑的女孩們的笑聲似乎傳到了畫外。 漢森出生於丹麥菲英島（Funen），壹生中有壹半時間在該島活動，因此被稱為“菲英畫家”。他在讀完哥本哈根技術學校後，進入了“藝術家們的自由學校”，正式走上了畫家之路。該學校是為對抗丹麥皇家美術學校的保守畫風而由幾位畫家設立的美術替代學校。 當時，他和其他北歐畫家壹樣，也去過意大利、法國等地，受到了法國印象主義美術的影響。從1905年開始他在家鄉島嶼度過夏天，描繪鄉村風景，冬天停留在哥本哈根，描繪街頭風景。 這幅畫描繪了他生活的哥本哈根草場廣場的景象。手拉手，站成壹排的少女們為了抓住對方的朋友向前猛沖。臉上洋溢著笑容和調皮勁兒。從綠樹葉和輕便的著裝來看，應該是春天畫的。漢森在40歲時完成了這幅畫。作為作家乘勝追擊，家人組成完整體，壹切都很完美的美麗春天。 但第二年，噩耗傳來。有消息稱，1909年7月領導巴塞羅那總罷工的長子大衛被軍隊殺害。雖然相信兒子成為了西班牙無政府主義者運動的偉大殉教者，但無法消除悲傷。此後，漢森的畫中明亮的色彩明顯減少。他開始在畫中反映失去兒子的痛苦。 子女的死亡是永遠的創傷。就在壹年前，漢森描繪了孩子們在家門口玩得開心的樣子。悲劇發生後，怎麽還會出現幸福的畫面呢？畫家會想象到這幅畫會成為自己人生中最燦爛的春日肖像嗎？

한국어