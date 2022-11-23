民主勞總接連罷工……貨物-學校-地鐵-鐵路預告罷工. November. 23, 2022 07:46. by 周愛眞 jaj@donga.com. 從24日全國民主勞動組合總聯盟（簡稱民主勞總）公共運輸工會貨物連帶本部罷工開始，到下月為止，勞動界總罷工將接連不斷。隨著預告以物流、鐵路、地鐵等國家基礎產業為中心的罷工，有人擔心，與困難的經濟狀況套在壹起，罷工的損失會增大。 貨物連帶22日表示，從24日0時開始，2.5萬名工會成員將進行無限期總罷工。也就是說，在他們接受廢除安全運費日落制度的要求之前，將拒絕物流運輸。圍繞延長、擴大今年日落的安全運費制的方案，6月舉行了總罷工，但經過臨時協商後撤回，時隔5個多月再次展開了鬥爭。 第二天即25日，民主勞總公共部門非正規職工會全國學校非正規職連帶會議將展開總罷工。預計將有照顧專門負責人和供餐廚師等約5萬人參加，因此擔心會出現供餐、照顧空白。他們要求制定供餐室產業災害對策、反對地方教育財政撥款改編等。 運營首爾地鐵的首爾交通公社工會從30日開始要求首爾市撤回裁員計劃，進行無限期罷工。下個月2日，鐵道工會將反對國土交通部的裁員和鐵路合並等政策，舉行總罷工。 此次預告的罷工大部分具有民主勞總下屬的工會以政府為對象要求特定事項的“對政府鬥爭”的性質。因此有分析認為，在年末發表工會及勞動關系調整法（黃色信封法）等勞動相關立法和勞動改革案之前，民主勞總開始對政府進行勢力炫耀。 實際上，民主勞總22日在首爾永登浦區國會前召開記者招待會，宣布了總罷工全力鬥爭。另外，為了爭取改革立法，將展開靜坐示威鬥爭。民主勞總委員長楊京洙（音）表示：“在勞動現場死亡不斷，任何地方都不安全，尹錫悅政權和國會到底在做什麽？”另外還要求政府和國會立法黃色信封法、廢除安全運費制日落制、中斷交通、醫療、照顧民營化及加強公共性等。民主勞總計劃於下月3日舉行大規模全國勞動者大會。

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