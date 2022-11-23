“比老婆還疼愛的水田”. November. 23, 2022 07:45. . 倫理與常識有時走同壹條路，有時也會分道揚鑣。鄭智雅作家的小說《Bravo，Lucky Life》展現了伴隨這種分裂的困難。 小說中的父親把自己畢生勞作的水田和旱田幾乎都賣光了。這是因為在休假回來歸隊途中遭遇交通事故而成為植物人的小兒子。醫生說沒希望了，摘掉人工呼吸器吧。醫生的話雖然很無情，但卻是常識的聲音。但是父親即使賣掉所有的東西也想救活兒子。兒子當了8年的植物人，最後竟然奇跡般地睜開了眼睛。但是認不出人，說不出話，動彈不得。只是吃完睡覺而已。 其間壹無所有，只剩下壹塊水田。父親望著兒子想。“殺了這家夥，然後我也跟著走嗎，這對我們兩人來說不都是幸福嗎？”他開始借酒勁兒掐住兒子的脖子。但是，他掐著兒子的喉嚨裏傳出了聲音。“啊……阿布……”這是13年來第壹次聽到兒子的聲音。這是“救命”的吶喊。兒子即使不能說話、不能動彈，也是個“會思考的人”。父親哭了，兒子也哭了。他第壹次知道“不僅流眼淚，還會像水泵壹樣嘩嘩地湧出”。第二天，他毫無留戀地賣掉了“比老婆還疼愛的稻田”，最後成了生活保護對象。在過去的23年裏，他把兒子出現的微小的變化視為奇跡。在這期間，對其他子女的疏忽也是理所當然的。甚至從負債累累的大兒子那裏聽到了“現在活人快要死了”的話。 小說提醒人們，沒有即使不完整，即使沒有變完整的可能性就可以放棄的剩余存在。這就是倫理。與常識不同的倫理。但如果是我們的話會怎樣做呢？鄭智雅的小說總是拋出這樣的問題。

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