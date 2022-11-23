第三季度家庭負債達1870萬億韓元，再創歷史新高. November. 23, 2022 07:46. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韓國的家庭負債超過了1870萬億韓元，刷新了歷史最高值。但是隨著住宅擔保貸款增加幅度的減少，家庭貸款再次轉換為減少趨勢。 據韓國銀行22日公布的今年第三季度（7~9月）家庭信用（暫定）統計，以9月末為基準，家庭信用余額比6月末增加了2.2萬億韓元（0.1%），達到1870.6萬億韓元。增加幅度比前壹季度（5.5萬億韓元）有所減少，與壹年前相比也只增加了25.1萬億韓元（1.4%）。這是自2003年制定相關統計以來的最低增長率。 家庭信用是指家庭從銀行、保險公司等金融公司獲得的家庭貸款加上結算前信用卡使用金額（銷售信用）的家庭負債。在家庭信用中占最大比重的家庭貸款余額為1756.8萬億韓元，減少了3000億韓元。家庭貸款在今年第壹季度（1~3月）減少了8000億韓元之後，出現了歷史第二次倒退。但住宅擔保貸款增加幅度（6.5萬億韓元）比第二季度（8.7萬億韓元）有所減少，包括信用貸款在內的其他貸款減少6.8萬億韓元，連續4個季度呈減少趨勢。 解除保持社交距離限制後，隨著消費增加趨勢的持續，銷售信用余額連續兩個季度創下了歷史最高紀錄。據統計，銷售信用余額比前壹季度增加了2.5萬億韓元，達到113.8萬億韓元。與1年前相比，增加了13.2萬億韓元（13.2%），創下了歷史最大增幅。

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