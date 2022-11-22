盧甘斯克和塞瓦斯托波爾. November. 22, 2022 07:43. . 經常有人問烏克蘭戰爭什麽時候才能結束。雖然不知道結束的時間，但有兩個關鍵點迫使俄羅斯方面結束戰爭。這就是東部戰線的盧甘斯克。雖然希望奪回伊久姆後，先經由斯拉維揚斯克，再穿過塞韋羅多涅茨克，就可以壹直深入到盧甘斯克和頓涅茨克，但如果不是壓倒性的戰鬥力，就很難實現這樣的目標。從歷史上看，在與俄羅斯軍隊作戰時，不能因為掌握了勝勢就強行推進，而應該用戰術行動去動搖對方。 因此，與其說是直行，不如說是迂回和壓迫。目前，在斯瓦托韋方向形成了戰線，如果向斯塔羅比爾斯克方向進軍，盧甘斯克、塞韋羅多涅茨克將受到壓力，南方的頓涅茨克地區的負擔也將加重。 南方當然是克裏木半島（舊克裏米亞半島）。雖然撤出了赫爾松，但俄羅斯的第聶伯河防線岌岌可危。克裏木半島沒有防禦地形。壹旦烏克蘭軍隊越江，進攻克裏木南端就會壹瀉千裏。但是南部有可以加工的要塞。那就是塞瓦斯托波爾。作為控制克裏木半島和黑海的要塞，這裏已經經歷了兩次傳奇般的戰鬥。這是1853年俄羅斯、奧斯曼帝國和英法聯軍之間發生的克裏米亞戰爭。英法聯軍包圍並攻擊了塞瓦斯托波爾。雖然最終導致失守，但無論是勝者還是敗者，那都是壹場付出巨大犧牲的噩夢之戰。英法聯軍傷亡人數為13萬，俄羅斯方面為10萬人。戰爭全部傷亡人數的壹半來自塞瓦斯托波爾。 第二次世界大戰期間，德國名將埃裏希•馮•曼施坦因包圍了俄羅斯軍隊守衛的塞瓦斯托波爾。德軍本以為會輕松獲勝，但包圍戰足足拖了10個月之久。12萬俄軍死亡或被俘。但同時也造成了德軍12萬人的傷亡。現在的塞瓦斯托波爾是俄羅斯黑海艦隊的駐紮地，因此更加要塞化。這場噩夢的戰鬥還會發生嗎？即使不攻克塞瓦斯托波爾，如果局勢發展到這種地步，俄羅斯將失去繼續戰爭的動力。在哪個城市前戰爭會結束？

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