尹錫悅停止“門口采訪”……在野黨：“將進壹步遠離溝通” VS 執政黨：“鬧事的MBC要為此負責”. November. 22, 2022 07:44. by 趙東住, 朴訓祥 djc@donga.com,tigermask@donga.com. 尹錫悅總統21日停止“門口采訪（簡式記者會）”，國民力量黨聲稱，“鬧事的MBC要為此負責”，將事件的責任推給了MBC。共同民主黨則批評稱之為“小肚雞腸的應對”，正義黨也批評稱“試圖在媒體和國民之間建立壁壘”。 國民力量黨把停止“門口采訪”的決定突出為完全是“MBC的錯”。針對18日在“門口采訪”中與總統室相關人士展開舌戰的MBC記者，該黨用強硬的語氣批評稱，“像流氓壹樣地亂來”。首席發言人梁錦姬（音）在當天的評論中表示：“暫且不論（MBC記者的）拖鞋、挽臂爭議，以不回答問題為由，口口聲聲說什麽軍事政府和獨裁，總統離開後還抓住秘書大喊大叫，使溝通的場所亂成壹團。”首席發言人朴正河也表示：“言論自由和放縱明顯不同。” 曾在朴槿惠政府擔任青瓦臺發言人的該黨緊急對策委員金行（音）當天在CBS廣播中表示：“我在擔任發言人時，如果總統或秘書室長接受采訪，所有出入記者都戴著領帶，擺正姿勢，”“如果惡化總統室和媒體的關系，國民將遭受最大的損失，除MBC以外的其他媒體的記者也將在這壹部分遭受相當大的損失。”對於遮擋墻，他強調了設置的必要性。他說：“在記者室可以看到總統的壹舉壹動，”“也有記者壹直在記錄總統的上下班時間。” 該黨黨首候選人金起炫議員在臉書上批評稱：“這是部分含量未達標的媒體的惡意搗亂，”“把與總統的溝通窗口搞得像排泄場壹樣混亂。”權性東議員也表示：“MBC記者穿著拖鞋高喊‘軍事政權’，像足球流氓壹樣鬧事。” 對此，在野黨對尹錫悅大聲疾呼“不通”“獨斷專行”。共同民主黨院內代表朴洪根當天在最高委員會議上批評稱：“以警衛和保安為借口，樹立象征現政權不能溝通和傲氣的遮擋幕，連門口采訪都中斷，真是漸入佳境，”“大韓民國政治出現了巨大的懸崖。”該黨首席發言人安豪榮在評論中攻擊道：“拒絕感到不舒服的提問是封閉的不能溝通，”“雖然用遮擋墻擋住了扭曲的媒體觀，離與國民的溝通也會更加遙遠。” 正義黨也加入批評的行列。該黨代表（黨首）李正美在黨內會議上表示：“威脅說‘如果不聽我的話，就永遠不和妳溝通’真是不可思議，”“防止再次發生的根本性方案不是媒體改革，而是尹錫悅總統的媒體觀改革。”

한국어