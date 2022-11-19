“韓國政治矛盾居主要國家之首”……原因是煽動分裂的三流政治. November. 19, 2022 07:19. . 16日的美國輿論調查報告顯示，韓國國民感受到的“政治矛盾”水平在主要國家排名第壹。韓國領先於公然主張不服大選、闖入議會事件、日益嚴重的憎惡政治等面臨民主危機的美國。這是華盛頓權威輿論調查機構皮尤研究中心今年2月至6月以實施民主的19個國家國民為對象進行調查和比較後得出的結果。 此次調查是以各國1000多名18歲以上成人為對象進行的。對於“不同政黨支持者之間是否存在矛盾”的提問，回答“強大（Strong）”或“非常強大（Very strong）”的比率，韓國為90%，排在第壹。美國以88%緊隨其後。僅從“非常強大”的回答來看，韓國以49%的壓倒性優勢位居第壹。美國為41%。雖然兩國都是每10人中有9人表示政治矛盾很嚴重，但韓國國民認為情況更加嚴重。 這真是令人擔憂的結果。美國大選第二年即去年1月發生了闖入國會的慘案，共和黨和民主黨圍繞不服大選的主張產生了矛盾。最近，在中期選舉即將到來之際，甚至發生了針對眾議院議長南希·佩洛西的極右主義者鈍器襲擊事件。但韓國國民自己承認，韓國是超過美國、政治矛盾第壹的國家。 問題是，這種政治矛盾在大選後更加激烈。每逢周末，進步陣營和保守陣營都會在光化門廣場、龍山總統室前等地高喊“尹錫悅下臺”“拘留李在明”等，展開集會對決。針對對方陣營的尖銳攻防戰、令人臉紅的粗話和侮辱性的言辭大行其道。政界只顧著看極端支持層的臉色，忙於進壹步助長矛盾，算計著有利還是不利。 經濟處於懸崖邊緣的新聞層出不窮，朝鮮昨天也發射了洲際彈道導彈。現在不是光用嘴說經濟、安保復合危機的時候。我們國家要走向何方才能生存下去，即使集思廣益，動員國家力量也不夠。像“井底之蛙”壹樣展開矛盾和分裂的三流、四流政治，要持續到什麽時候？從皮尤研究中心的調查中可以看出，國民的忍耐已經超過了臨界點。為了克服國家危機，希望盡快推進超越黨派的協議機構。

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