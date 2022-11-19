“破產FTX”結構調整專家：“頭壹次看見這樣的失敗”. November. 19, 2022 07:20. by 金洙賢記者 newsoo@donga.com. 因突然申請破產，在世界金融市場引起巨大風暴的美國第三大虛擬貨幣交易所“FTX”的新任首席執行官（CEO）約翰•雷批評說：“在40年的結構調整經歷中，從未見過如此徹底的企業控制失敗。”他是2001年因會計舞弊破產的美國能源企業安然公司的清算人，是結構調整專家。FTX申請破產保護的11日當天，為了解決目前的危機，約翰•雷被聘請為新的CEO。 17日（當地時間），據《華爾街日報》（WSJ）等媒體報道，雷CEO通過FTX向法院提交的破產保護申請文件表示“這是我生平第壹次接觸到完全沒有可信賴的財務信息的事例，”，對創始人兼前CEO薩姆•班克曼弗裏德表現出強烈的不信任。接著他指出，“集中在經驗不足的極少數個人手中的公司控制權等造成了史無前例的情況。” 雷CEO批判道：“包括班克曼弗裏德在內的主要職員挪用公司資金的情況被捕捉到”，“沒有經過正常的內部程序，將公司資金用於購買職員住宅或個人物品。”特別是，隨著前CEO班克曼弗裏德使用自動刪除的對話平臺，有關公司主要決定的記錄大部分已被刪除。

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