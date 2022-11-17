公示價和實際交易價發生逆轉，“綜合房地產稅將翻番”. November. 17, 2022 07:39. by 世宗=崔慧玲記者、 權具龍記者 herstory@donga.com,9dragon@donga.com. 最近，在首爾松坡區蠶室洞等地，以低於公示價格的價格交易的公寓事例層出不窮，房地產價格正在下降，但今年的綜合房地產稅告知書中最終未能反映上述情況。因為，政府為了減少過度的綜合房地產稅，發表了包括“14億韓元”的特別抵免、反映去年公示價格等對策，但國會未能通過相關法律。如果22日左右發送告知書，預計今年綜合房地產稅繳納對象的征稅抵抗將會增大。 本報16日委托新韓銀行WM咨詢中心組長禹炳卓推算的結果顯示，今年擁有蠶室住宅公社5園區（專用76.5平方米•1層）的1戶1住宅者將負擔266萬韓元的綜合房地產稅（包括農漁村特別稅）。這是根據今年年初發表的公示價格推算的，假設了沒有高齡者、長期擁有特別抵免等稅額減免的情況。 該園區最近以低於公示價格（19.37億韓元•1層）的19.085億韓元的價格售出，公示價格和實際交易價格發生了逆轉。據調查，如果以實際交易價格19.085億韓元為標準重新計算公示價格，綜合房地產稅額將降至116.6萬韓元，下降56.1%。如果反映適用於15億韓元以上共同住宅的今年公示價格現實化率（81.2%），公示價格將下降到15.5億韓元，因此綜合房地產稅也大幅減少。但是比起壹兩件的低價交易，公示價格反映多數交易價格和待售商品水平，因此與明年發表的實際公示價格可能會有差異。 今年的綜合房地產稅額之所以大，是因為以去年達到頂點的房地產價格為基礎，制定了公示價格。今年全國公共住宅的公示價格比去年上漲了17.2%。今年的住宅綜合房地產稅交稅對象歷史上首次超過100萬人，預計將向約120萬人通告4萬億韓元的規模。今年下降的住宅價格有望反映在明年的公示價格上。 政府為了緩解綜合房地產稅負擔，正在推進將明年1戶1住宅者綜合房地產稅扣除標準從現行的11億韓元上調到12億韓元的方案。但是，討論該問題的國會企劃財政委員會的租稅小委員會在今年7月第21屆下半年國會院組成後，時隔118天的16日才結束組成。

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