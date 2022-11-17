“世界杯是世界和平的場所……敦促俄烏停戰”. November. 17, 2022 07:38. by 任寶美 bom@donga.com. 從俄羅斯入侵烏克蘭開始的戰爭持續了近9個月，國際足聯（FIFA）主席詹尼•因凡蒂諾（照片）敦促世界20國集團（G20）首腦將2022卡塔爾世界杯用作和平的催化劑。 因凡蒂諾主席在距卡塔爾世界杯開幕還有5天的15日，在印度尼西亞巴厘島舉行的G20峰會第壹天午餐會上表示，“我請求妳們所有人考慮，在世界杯期間暫時停火壹個月。任何可能導致恢復對話的情況，都可能是通往和平的第壹步。作為各國首腦的各位擁有改變歷史潮流的力量。” 他說：“因為足球把世界團結在壹起，世界杯是壹個讓人們和平共處、在我們所處的動蕩時代（使人們）享受迫切需要東西的地方。因此，讓我們利用這個機會，進行壹切有助於平息矛盾的嘗試”，“我們還沒有天真到相信足球會解決世界難題的程度。也知道我們機構主要關心的是體育。但足球不僅僅是壹項體育運動，其文化價值和影響力可以讓世界團結在壹起。另外，全世界50億人觀看的世界杯將成為引導積極行動的契機。” 2018年世界杯主辦國俄羅斯在當時的比賽中進入了8強。但是當俄羅斯入侵烏克蘭後，FIFA舉辦的所有國際大賽都被俄羅斯禁止參賽。烏克蘭隊雖然進入了6月世界杯歐洲地區預選賽的附加賽，但最終敗給了威爾士隊，無緣晉級世界杯決賽圈階段的比賽。

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