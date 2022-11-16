聯合國：“全球人口突破80億……時隔48年翻番”. November. 16, 2022 07:37. by 李彩完記者 chaewani@donga.com. 全球人口突破了80億。自2011年超過70億人後，僅11年時間就增加了10億人。 聯合國開發計劃署當地時間15日表示，世界人口已超過80億。聯合國秘書長古特雷斯在當天的聲明中表示：“在人類發展史上樹立了新的裏程碑，”“考慮到人類對地球的共同責任，這是對多樣性和發展表示祝賀的機會。” 全球人口在1974年超過40億後，在48年內翻了壹番。聯合國開發計劃署預測，世界人口到2037年將增至90億，2080年將增至104億。這是因為，隨著公共衛生、營養和醫學等的發展，平均壽命正在增加。 在80億人口中，東亞和東南亞人口占23億（29%），中亞和南亞人口占21億（26%），亞洲人口占世界人口的壹半以上。從國家來看，中國和印度都是14億人，人數最多。預計印度人口明年將超過中國。 不過，根據7月聯合國“世界人口日”發表的報告，人口增長率在1960年代初達到頂點後急劇下降，到2020年下降到1%以下。 聯合國預測，大部分發達國家將進入老齡化社會。世界老齡化率從2010年的7.7%上升到今年的9.8%。聯合國開發計劃署研究員莎拉赫托格（音）表示：“隨著過去半個世紀出生的人口年齡的增長，老人將急劇增加。”據聯合國預測，韓國65歲以上人口所占比率將從今年的17.49%增加到2025年的20.35%，進入超高齡社會；到2083年，這壹比率將增加到將近壹半的47.4%。

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