在野黨：檢方對鄭鎮相的調查是“獵殺人類” VS 執政黨：“共同民主黨已失去理性”. November. 16, 2022 07:37. by 黃聖皓, 姜炅石 hsh0330@donga.com,coolup@donga.com. 共同民主黨代表（黨首）室政務調整室長鄭鎮相15日前往檢察機關接受調查。該黨聲討檢察機關的調查，稱這是“獵殺人類”。相反，國民力量黨則抨擊稱：“共同民主黨在保衛李在明代表的過程中失去了理性。” 共同民主黨“檢察獨裁政治鎮壓對策委員會”當天在國會記者招待會上主張，對鄭鎮相的扣押搜查令中記載的具體嫌疑是“荒唐的”。 檢方聲稱，前城南城市開發公社社長柳東奎（音）在2019年向鄭鎮相提供資金時，為了避開鄭鎮相公寓電梯的監控錄相，走的是樓梯。但共同民主黨表示：“該公寓不存在監控錄相的死角地帶，陳述的可信度很低。”對策委員會主張：“這反證了檢方調查是基於漏洞百出的壹面之詞。” 但是，共同民主黨內對於黨領導層就檢察機關的調查采取全力應對措施，意見並不統壹。盧雄來（音）議員當天在BBS廣播中表示，“應該維護正在遭受不當調查的我黨黨務工作者”，但趙應天（音）議員卻說：“這（關於鄭室長的調查）算什麽與黨務相關的事情，不是吧？” 國民力量黨則瞄準了共同民主黨代表李在明。該黨院內發言人金美愛聲討說：“‘李在明防彈政治’行為的受害者是國民，受惠者只是李代表。”該黨緊急對策委員長鄭鎮碩當天也在臉書上批評道：“從共同民主黨最近的行為來看，已完全喪失了理性，”“共同民主黨就像指南針出了故障的船壹樣，失去了公黨的路線，正在漂流。”

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