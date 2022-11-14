中國包庇朝鮮，只會自找成為韓美日“三角安保”的目標. November. 14, 2022 07:50. . 韓國總統尹錫悅、美國總統拜登和日本首相岸田文雄昨天在柬埔寨金邊接連舉行韓日、韓美、韓美日首腦會談，決定加強與朝鮮核導威脅相抗衡的三角安保合作體制。三國首腦壹致認為，有必要對庇護朝鮮的中國進行全方位的施壓。拜登總統將在今天與中國國家主席習近平的首次面對面首腦會談中，要求中國在解決朝鮮核問題上發揮負責任的作用。 昨天的連鎖首腦會談是確認韓美日三角安保合作自然強化和擴張以對抗日益大膽的朝鮮挑釁的的場合。強化三角安保體制是中國最需要警惕的問題，但對於壹直忙於幫助和袒護朝鮮挑釁的中國來說，現在處於無話可說的處境。在朝鮮即將進行第七次核試驗的氛圍下，中國似乎擔心三角安保合作體制會針對自己。 美國明確表示，不僅要提高對朝鮮，還要提高對中國的軍事牽制水平。在美中首腦會談即將舉行之際，美國總統安全事務助理傑克·沙利文表示：“如果朝鮮繼續走這條路，只能進壹步加強美國在區域內的軍事和安全駐軍。”他還表示：“三方安保合作不僅包括朝鮮這壹共同威脅，還包括加強地區和平與穩定的力量。”這是在明確地警告，美國將在東北亞進壹步擴大駐軍和武器部署、展開等軍事力量，這不僅會威脅朝鮮，還會封鎖其幕後勢力中國的軍事力量。 韓國政府似乎也放棄了此前對中國的期待，逐漸加入美國、日本牽制中國的共同戰線。在此次東盟峰會上，尹總統與美國步調壹致，闡明了“不允許依靠力量改變現狀”“南太平洋航行自由”等間接針對中國的應對意誌。朝鮮的高強度挑釁，把對與中國外交緊張的擔心、韓日之間的歷史矛盾和韓美之間的貿易歧視問題推在後面，導致韓國接近美國。 中國仍然在辯解，說對朝鮮的影響力有限。但是，朝鮮在新冷戰氛圍中似乎要把東北亞打造成最前線，毫不猶豫地進行冒險主義挑釁，中國不僅沒有對惡行進行處罰，反而起到了擋箭牌的作用，其責任是絕對性的。中國現在應該用行動證明“為無核化發揮建設性作用”並非空話。

한국어