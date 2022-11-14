在冬之初，陷入舒伯特《冬之旅》的4色愛情吧. November. 14, 2022 07:50. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “《冬之旅》具有將容易成為受挫的愛情歌曲無聊延續的作品變成不朽藝術的超越性特點。雖然樸素，但卻觸動人心，觸動了無法用語言來形容的東西。”（出自伊恩•波斯特裏奇著書《舒伯特的冬之旅》中） 冬天剛剛到來，展現舒伯特戀歌《冬之旅》的特別舞臺將接連上演。12月2日，在首爾瑞草區藝術殿堂音樂廳和IBK Chamber Hall，分別用單人劇和音樂劇裝飾的《冬之旅》將在同壹時間登臺演出。被譽為現役德國歌曲最佳詮釋家的男高音伊恩•波斯特裏奇將於12月3日在首爾松坡區樂天音樂廳演唱《冬之旅》全曲，男中音托馬斯•漢普森將於17日在慶南統營國際音樂堂音樂廳帶來《冬之旅》全曲。 男中音歌手李應光將於12月2日在IBK Chamber Hall以獨唱形式演繹《冬之旅》。加入了在古典音樂和爵士樂兩方面活動的作曲家DA:UM的編曲。DA:UM說：“用鋼琴詮釋了歌曲之間的節奏，在節拍或和音上添加了壹些心眼兒。最後壹首歌《街頭樂師》的動機設置在各個地方，試圖給整首歌帶來統壹感。”鋼琴家李素英將負責伴奏。 同壹時間，使用同壹大廳的音樂廳將上演由多人出演的音樂電視劇《舒伯特和冬之旅》。貝斯手孫慧洙將飾演老木匠喬納斯，男中音梁俊模將飾演年輕木匠萊奧。室內樂合奏Tribeca和鋼琴家金珠莉、吉他手金鎮澤將負責伴奏。故事情節中添加了原曲中沒有的想象。木匠喬納斯回憶過去。年輕時為了成為出色的木匠而流浪的他，雖然有了心愛的女人，但是那份愛卻化為了泡影。上了年紀的他從愛女兒馬克達萊娜的木匠利奧身上看到了自己年輕時候的身影。萊奧能實現夢想和愛情嗎？演員李山河飾演馬克達萊娜，鋼琴家安仁模飾演她的母親。 第二天3日上午11時30分，在樂天音樂廳演唱《冬之旅》全曲的男高音歌唱家波斯特裏奇在2004年和2019年分兩次推出了《冬之旅》唱片。這兩張專輯都被認為是這個時代“冬之旅”的代表性專輯。與鋼琴家托馬斯•阿德斯壹起合作的2019年唱片獲得了下壹年國際古典音樂獎（ICMA），他寫的書《舒伯特的冬之旅》（2016年）也被認為是全面審視這首歌的藝術性質和歷史意義的名著。伴奏專業鋼琴家朱利葉斯•德雷克將參加此次演出。 在歌劇和藝術家曲兩方面都得到知性表現和魅力嗓音認可的男中音漢普森將於12月17日在鋼琴家尹洪天（音譯）的伴奏下，在統營國際音樂堂音樂廳演唱《冬之旅》的全部歌曲。他在2011年由鋼琴家兼指揮家沃爾夫岡•紮瓦利什的鋼琴伴奏推出的《冬之旅》唱片也被列入愛好者的名唱片目錄。

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